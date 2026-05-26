Todas las actuaciones de los American Music Awards 2026: Karol G, BTS, Katseye y más

Los American Music Awards es un evento en el que se reúnen grandes artistas de todas partes del mundo, siendo una total celebración de la música, pero también un escaparate para impulsar la carrera de muchos cantante.

Tanto artistas que se encuentran ahora mismo en el punto de mira como míticas estrellas que deslumbraron en otra época comparten espacio por una noche, tanto para la recepción de premios como para las actuaciones especiales que tienen lugar en la gala.

Esta 52.ª edición no ha sido diferente, pues han actuado personalidades de todo tipo, tanto estrellas de la música latina como Karol G y Maluma, jóvenes promesas como Katseye y Sombr y míticos músicos como Billy Idol y The Pussycat Dolls.

Además, este año se han vivido algunos momentos especiales, como la entrega del premio a Artista Internacional de Excelencia a Karol G, el cual se entregó por última vez en 2026.

Desde luego, hubo una gran cantidad de protagonistas esta noche, pero, sin duda, muchos se quedaron hipnotizados con las actuaciones que tuvieron lugar en la gala.

Karol G

Sin lugar a dudas, Karol G fue una de las grandes protagonistas de la noche y lo dejó claro con la presentación en exclusiva de su próximo tema, Ivonny Bonita. Su actuación estuvo cargada de sensualidad, sin acompañamiento de bailarines, solamente con los movimientos hipnóticos de la cantante, unas telas de galas, una luna llena y un banco de niebla.

Maluma

Maluma llegó para aumentar la nota latina a ritmo de salsa con Tu recuerdo, uno de los temas que se incluyen en su nuevo disco Loco x volver, todo un homenaje a sus raíces. Además, el cantante mostró una bandera de Colombia enrollada en el soporte del micrófono y bailó con una de las asistentes del público.

BTS

La boy band de K-pop BTS fue una de las grandes sorpresas de la noche, interpretando su reciente Hooligan, uno de los temas con los que han regresado a la música este 2026. La banda dio toda una actuación cinematográfica, eso sí, pregrabada en el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas.

Katseye

Por su parte, Katseye revolucionó los AMAs, interpretando su último lanzamiento, Pinky Up, luciendo looks coloridos y sin parar de bailar un solo momento. Desde luego, demostraron su capacidad para dar un show hipnótico, dejando muy claro por qué son uno de las grupos de K-pop más exitosos del momento.

Sombr

Vestido completamente de negro, Sombr interpretó su reciente éxito Homewrecker, dando un show espectacular en el que derrochó toda su energía y demostró por qué es una de las nuevas estrellas. Su actuación estuvo cargada de luces centelleantes y finalizó con una lluvia que aumentó el aire dramático que transmite esta canción.

Teyana Taylor

Teyana Taylor nos deja claro que no es de este planeta con una interpretación cargada de simbología futurista y extraterrestre. La cantante ha dado un show en el que ha bailado junto a su cuerpo de baile mientras interpretaba a la perfección All of Your Heart.

Teddy Swims

Con un tono elegante y sobrio, Teddy Swims interpreta su reciente éxito Mr. Know It All, sin más artificios que una banda acompañándole, un traje negro y un decorado de aspecto industrial.

The Pussycat Dolls

The Pussycat Dolls son el claro ejemplo de que, por más que pase el tiempo, los artistas nunca pierden lo que los hace únicos y prueba de ello es la interpretación que hicieron de algunos de sus mejores éxitos: Don't Cha. Buttons, When I Grow Up y Club Song.

Busta Rhymes

En mitad de la actuación de The Pussycat Dolls, Busta Rhymes apareció para cantar con ellas su parte en su colaboración Don't Cha.

Twenty One Pilots

Sin duda, la actuación de Twenty One Pilots dejó marcados a todos los asistentes, demostrando por qué Drag Path se volvió un éxito tan viral desde el momento de su lanzamiento. Una letra profunda que llega como una puñalada en el corazón, una calidad vocal espectacular y una puesta en escena que te atrapa por completo.

Billy Idol

Otra gran figura mítica de la historia de la música que deslumbró en los AMAs fue Billy Idol con su éxito atemporal Dancing With Myself y otras canciones de su carrera. El artista fue galardonado además esa noche con el Premio a la Trayectoria.

Hootie & The Blowfish

La banda de rock alternativo Hootie & The Blowfish interpretó Hold My Hand y Only Wanna Be With You para abrir la noche de actuaciones de los AMAs, haciendo gala de la voz de su vocalista Darius Rucker, quien no ha perdido su característico tono.

Keith Urban

Para dar la nota de country, Keith Urban interpretó Summer Breeze, de Seals and Crofts, en homenaje al recientemente fallecido Dash Crofts. Su actuación fue sencilla, pero con una calidad vocal impecable.

New Kids In The Block

The Right Stuff fue el tema elegido por New Kids In The Block, una de sus canciones más míticas con la que derrocharon energía, entrando montados en un descapotable y bailando como la boy band que siempre han sido.

Riley Green

Otra de las actuaciones country de la noche fue la de Riley Green con Worst Way, una balada que interpretó a la perfección.