Todo sobre el concierto de Kanye West en el Metropolitano de Madrid: cómo llegar, horarios y setlist

Kanye West aterrizará el 30 de julio con su YE LIVE en Madrid, con un show de lo más llamativo. Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta antes de disfrutar del concierto:

Queda muy poco para vivir el YE LIVE de Kanye West en Madrid. El 30 de julio el estadio Riyadh Air Metropolitano se llenará de fans ansiosos por vivir en directo la gran performance que promete dar el artista estadounidense.

En este espectáculo en la capital el rapero presentará canciones de su próximo álbum, Bully, además de interpretar grandes éxitos como Runaway, Power, Heartless, Flashing Lights y Only One.

Para que no te pierdas ningún detalle y puedas disfrutar del concierto de Kanye West sin sobresaltos, te contamos todo lo que debes saber antes de su concierto en Madrid:

Cómo llegar al Metropolitano

Estas son las mejores opciones para llegar al Metropolitano en transporte público.

Metro

Las estaciones más próximas al recinto en el que se van a celebrar las actividades son:

Estadio Metropolitano y Las Musas (línea 7).

Canillejas y Torre Arias (línea 5).

Las Rosas (línea 2).

Autobuses (EMT)

Líneas diurnas: 4, 28, 38, 48, 140, 153, 159, 165, 167 y E2.

Líneas nocturnas: N5 y N6.

Autobuses interurbanos

También pasan cerca las líneas interurbanas 286, 288 y 289.

En el Área Intermodal Canillejas cuentan con parada las líneas 211, 212, 213, 256, 827, 828 y la nocturna N204.

Mapa de accesos

Probablemente, lo que más agobia a los fans a la hora de ir a un concierto es no saber por dónde tienen que acceder al estadio. Generalmente, en la entrada se indica el acceso y el número de puerta al que dirigirse, pero, si nos cuesta ubicarnos, siempre se puede atender a la cartelería o preguntar a los trabajadores de los alrededores del recinto.

Sin embargo, la propia web del Riyadh Air Metropolitano cuenta con un mapa en el que se indican todas las puertas numeradas para que ubicarse antes de llegar.

Horarios para el concierto de Kanye West

Los horarios oficiales publicados para el concierto de YE en el Riyadh Air Metropolitano del 30 de julio son:

19:00 horas: Apertura de puertas.

21:00 horas: Inicio del concierto.

Estos horarios pueden sufrir cambios, tal y como indica la organización, y en tal caso serían comunicados por sus canales oficiales.

Por otro lado, si el concierto sigue la duración habitual de sus últimos shows, podría terminar aproximadamente entre las 23:00 horas y las 23:30 horas.

Setlist de 'YE LIVE'