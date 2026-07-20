Todas las actuaciones de la final del Mundial: de la ceremonia de inauguración al show del descanso con Shakira, Justin Bieber y Madonna

La final del Mundial de fútbol 2026 ha tenido la música como protagonista. Por primera vez en la historia de la competición, el encuentro ha contado con un show en el descanso al más puro estilo Super Bowl.

Ver cómo se iba a ser el espectáculo, cuánto tiempo sería necesario para montar el escenario y cómo iban a interactuar los siete artistas convocados por la FIFA era una cuestión que despertaba gran curiosidad entre los aficionados al fútbol y a la música. La respuesta la tuvimos hacia las 22:00 horas cuando arrancó este número musical que duró algo menos de 15 minutos y que obligó a alargar el intermedio hasta los 27 minutos.

Shakira y Burna Boy encabezaron el show con Dai Dai, el himno oficial del mundial al que se unieron en esta ocasión los jóvenes bailarines del grupo Triplets Ghetto Kids y la joven bailarina rusa Eseniia Mikheeva, Coldplay aprovechó para estrenar una nueva canción junto a los jóvenes componentes del coro PS22.

También Post Malone hizo un debut durante su actuación en la ceremonia de clausura que abrió por todo lo alto el streamer IShowSpeed, que reconoció después que estaba tan nervioso que hubo un momento que le flojearon las piernas, y que cerró a lo grande Tom Cruise con un inspirador discurso. "Celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza", dijo el actor.

Antes del encuentro también hubo espacio para los himnos, los del los cuatro protagonistas del encuentro: el de Estados Unidos lo trajo la cantante y actriz Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretaron Desire, María Becerra cantó el himno de Argentina y el quinteto Spanish Brass interpretó el himno de España.

Disfruta de todas las actuaciones musicales de la final del Mundial de fútbol 2026 por orden de aparición.

Ceremonia de clausura

IShowSpeed - World Cup (Champions)

Post Malone - 'Chrome Heartbreaker'

Post Malone y Swae Lee - Sunflower

Jennifer Hudson - The Star-Spangled Banner

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger - Desire

El discurso de Tom Cruise

Los himnos del partido

María Becerra - Himno Nacional de Argentina

Spanish Brass - Himno de España

El show del descanso

Madonna - Music version y Danceteria

Gustavo Dudamel con la orquesta sinfónica Simón Bolívar y la filarmónica de Nueva York - Seven Nation Army

Justin Bieber - EVERYTHING HALLELUJAH

Shakira y Burna Boy - Dai Dai

Coldplay y PS22 Choir - nueva canción