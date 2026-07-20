Todas las actuaciones de la final del Mundial: de la ceremonia de inauguración al show del descanso con Shakira, Justin Bieber y Madonna
La final del Mundial de fútbol 2026 estuvo plagada de música. Aunque lo más esperado era el show del descanso capitaneado por Shakira, la ceremonia de clausura estuvo llena de momentazos con artistas como el discurso de Tom Cruise.
Shakira llena de música y color el primer show del descanso de una final de un Mundial de fútbol
La final del Mundial de fútbol 2026 ha tenido la música como protagonista. Por primera vez en la historia de la competición, el encuentro ha contado con un show en el descanso al más puro estilo Super Bowl.
Ver cómo se iba a ser el espectáculo, cuánto tiempo sería necesario para montar el escenario y cómo iban a interactuar los siete artistas convocados por la FIFA era una cuestión que despertaba gran curiosidad entre los aficionados al fútbol y a la música. La respuesta la tuvimos hacia las 22:00 horas cuando arrancó este número musical que duró algo menos de 15 minutos y que obligó a alargar el intermedio hasta los 27 minutos.
Shakira y Burna Boy encabezaron el show con Dai Dai, el himno oficial del mundial al que se unieron en esta ocasión los jóvenes bailarines del grupo Triplets Ghetto Kids y la joven bailarina rusa Eseniia Mikheeva, Coldplay aprovechó para estrenar una nueva canción junto a los jóvenes componentes del coro PS22.
También Post Malone hizo un debut durante su actuación en la ceremonia de clausura que abrió por todo lo alto el streamer IShowSpeed, que reconoció después que estaba tan nervioso que hubo un momento que le flojearon las piernas, y que cerró a lo grande Tom Cruise con un inspirador discurso. "Celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza", dijo el actor.
Antes del encuentro también hubo espacio para los himnos, los del los cuatro protagonistas del encuentro: el de Estados Unidos lo trajo la cantante y actriz Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger interpretaron Desire, María Becerra cantó el himno de Argentina y el quinteto Spanish Brass interpretó el himno de España.
Disfruta de todas las actuaciones musicales de la final del Mundial de fútbol 2026 por orden de aparición.