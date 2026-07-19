Qué artistas actúan en la final del Mundial de fútbol 2026

España versus Argentina. La gran final del Mundial de fútbol 2026 promete buen fútbol, emoción y espectáculo. De este último, mucho, porque además de deporte, este campeonato incluirá, por primera vez en su historia, un espectáculo de medio tiempo que ha conseguido reunir a las más grandes estrellas de la música del planeta.

La FIFA ha decidido copiar el modelo de la Super Bowl y convertir el descanso del partido en el estadio de Nueva York en una gran fiesta musical con un cartel de artistas sideral. Además, se organiza con un fin benéfico: apoyar al Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA, que amplía el acceso a la educación para niños y niñas de todo el mundo.

Es Chris Martin, líder de Coldplay y comisario internacional del Global Citizen Festival, el director artístico de este espectáculo que, en 11 minutos, promete convertirse en el escaparate musical que hará historia.

Este es el cartel de estrellas anunciado:

Los artistas del show del descanso del Mundial

Shakira con Burna Boy

La colombiana no podía faltar a la final del Mundial 2026 —y esta sería su cuarta vez actuando— pues ella ha sido la encargada de dar vida al himno oficial de este campeonato.

Se espera que Shakira pongo a todo el MetLife Stadium de Nueva Jersey a bailar al ritmo de Dai Dai, canción que interpretará junto al cantante nigeriano Burna Boy y que esta misma semana alcanzó el número 1 en más de 12 países de todo el mundo, entre ellos Alemania, Austria, Suiza, Francia, España, Noruega, Países Bajos, Eslovaquia, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Suecia y Bélgica.

Shakira es considerada la artista latina más importante y con su última gira, Las mujeres ya no lloran, ha roto todos los récords: es el tour latino más taquillero de la historia, alrededor de 780.000 personas asistieron a los conciertos de su residencia de 12 días en Ciudad de México y en Madrid ha vendido ya más de 500.000 entradas para los 12 conciertos que dará en un estadio construido especialmente para ella.

Madonna

La Reina del Pop fue una de las grandes sorpresas cuando la FIFA anunció ese show de medio tiempo’ en la final.

Hace apenas dos semanas —el día 3 de julio—, la cantante y compositora, de 67 años, lanzó su último disco Confessions II, la secuela directa de su icónico trabajo de 2005, y la ambición rubia, que se encuentra en plena promoción, exhibirá en este escaparate internacional cómo suena este nuevo trabajo.

Madonna, que ha vendido más de 300 millones de discos desde que comenzara su fulgurante carrera en la música en los años 80, ha desafiado los límites sociales hablando de sexo, religión o política en sus canciones y sus actuaciones. Hits como Like a Virgin, Material Girl, Vogue o Like a Prayer la han convertido en la cantante femenina más exitosa de la historia y en un referente de la cultura pop que no podía faltar en este ambicioso espectáculo.

Justin Bieber

La del canadiense fue la última confirmación. La noticia dio la vuelta al mundo pues, tras su actuación en Coachella, su presencia en el evento deportivo, uno de los de mayor impacto a nivel mundial, confirma que Bieber está de vuelta en los escenarios tras un largo parón de cuatro años por problemas de salud.

El artista presume de una trayectoria de récords históricos de ventas desde que era adolescente y volvió a romper los contadores con el lanzamiento de su séptimo disco, Swag, hace ahora justo un año: alcanzó en las primeras 24 horas 74 millones de escuchas en Spotify colocando sus 21 canciones en el Top 100 global de Spotify.

El autor de éxitos como Baby, Sorry, Love Yourself o What Do You Mean? llega para completar así un cartel de superestrellas y dejar claro que está de vuelta y por todo lo alto.

BTS

El k-pop, uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años, también estará presente en la ceremonia de clausura del Mundial. Será la banda coreana BTS la que suba al escenario, para delirio de sus millones de fans en todo el mundo.

El grupo, que comenzó su andadura en 2013 y que ahora funciona más como una empresa, está formado por siete chicos (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) y el secreto de su éxito reside en sus letras con mensaje social y actitud positiva, sus perfectas coreografías y sus interacciones en redes sociales con sus fans como si de amigos se tratase.

Hace solo unas semanas, la boy band coreana aterrizó en España para ofrecer dos conciertos de su gira internacional Arirang en el Metropolitano de Madrid, estadio que llenaron las dos noches. Dentro de este tour darán 88 conciertos tras un largo parón por el servicio militar, que en Corea del Sur es obligatorio para todos los hombres, incluidos estos siete exitosos artistas.

Gustavo Dudamel

El aclamado director de orquesta y compositor venezolano, que cuenta con varios premios Grammy, también se une a esta actuación de medio tiempo dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Nueva York y a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Le da así el músico un carácter especialmente benéfico a este acto pues será la manera de tener a Venezuela y a los damnificados por el terremoto en este evento de carácter mundial.

En la actualidad, Dudamel dirige la orquesta Filarmónica de Los Ángeles y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y ha sido nombrado director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, con la que actuará en este espectáculo.

Para el director, amigo de Chris Martin, encargado de hacer realidad este show, este será un momento único porque actuará de altavoz de la música clásica y dará voz a América latina, y especialmente a la maltrecha Venezuela.

Coldplay y Coro PS22

La banda británica ya sabe lo que es protagonizar un espectáculo de repercusión mundial: ellos lideraron la Super Bowl 2016, compartiendo escenario con Beyoncé y Bruno Mars,. Consiguieron convertirlo en uno de los shows más vistos de la historia hasta ese momento.

Y es que si de algo pueden presumir el grupo de Martin y sus compañeros es de haberse convertido en una máquina de llenar estadios en los que miles de personas corean himnos como Viva la Vida, Paradise o Yellow.

En este espectáculo sus cuatro miembros tendrán un papel especial pues, según la información que ha trascendido, compartirán escenario y conversaciones con personajes de Barrio Sésamo y con el Coro PS22, un coro escolar de la escuela pública Public School 22 en Staten Island, en Nueva York.

Los protagonistas de la ceremonia de clausura previa al partido

Esta semana, la FIFA, la Federación Internacional de Futbol Asociación, la organizadora del Mundial, decidió subir la apuesta y anunciar un excepcional listado de artistas que se encargará de liderar la ceremonia de clausura previa al partido. Estos son, entre otros y de momento, los artistas —incluidos el actor Tom Cruise y el famoso youtuber IShowSpeed— presentes en ese show con el que se pondrá el punto y final a este Mundial que ha regalado momentos futbolísticos que ya forman parte de la historia de este deporte.

Jennifer Hudson

La cantante, actriz y presentadora, que saltó a la fama en 2004 participando en el talent show American Idol y ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en Dreamgirls, es la encargada de interpretar el himno de los Estados Unidos como ya hizo en la Super Bowl de 2009.

Laura Pausini

La cantante italiana es protagonista de la ceremonia aunque su selección de fútbol no haya participado. Reconocida como una de las voces italianas de fama internacional, en esta cita cantará en español, idioma con el que ha conseguido los mayores éxitos fuera de su país.

“Me enorgullece que una voz italiana forme parte de esta celebración mundial junto a Robbie y Nicole. Estoy deseando compartir este momento tan especial con los aficionados al fútbol de todo el mundo y con todos ustedes”, escribió entusiasmada en sus redes sociales. Además, desvelaba que junto a Nicole Scherzinger y Robbie Willians interpretará Desire, el primer himno oficial de la FIFA,

Nicole Scherzinger

Ella fue la líder del grupo The Pussycat Dolls, una de las bandas femeninas más exitosas de la historia que ha regresado a los escenarios con el tour mundial PCD Forever. Además, tiene un premio Tony por su papel protagonista en el musical Sunset Boulevard, además de un Grammy y un Premio Laurence Olivier, el máximo galardón de teatro de británico.

Robbie Willians

El cantante británico no necesita presentación pues, tras protagonizar uno de los fenómenos fans más célebres durante su etapa en la boy band Take That, es el protagonista de una de las carreras más exitosas del pop británico, con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo. En la actualidad está inmerso en la gira Britpop World Tour 2026 su último disco BRITPOP.

Post Malone

El último en sumarse a la celebración (y a la ceremonia de clausura) ha sido el rapero Post Malone, famoso por haber redefinido los géneros musicales y haber hecho suyos los escenarios más importantes del planeta y que, según la FIFA, ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego