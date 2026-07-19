Últimas noticias actuaciones de la final del Mundial de fútbol, en directo: los ensayos, los artistas, a qué hora empiezan y más

A qué hora empieza el show del descanso y cuándo durará

La otra cita musical de la final del Mundial es el espectáculo del medio tiempo que arrancará poco después de que el árbitro pite el descanso.

Lo normal es que eso sea a las 21:45 horas pero teniendo en cuenta que la pausa de hidratación suele prolongarse 5 minutos, que el árbitro suele añadir unos minutos de descuento y que hay que montar el escenario, el show del descanso podría arrancar hacia las 22:00 horas.

Pese a la lista de artistas que pasarán por el escenario, el espectáculo será breve. Según anunció el presidente de la FIFA al informar de la incorporación de Justin Bieber al cartel, la actuación durará un total de 11 minutos.