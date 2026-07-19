Últimas noticias actuaciones de la final del Mundial de fútbol, en directo: los ensayos, los artistas, a qué hora empiezan y más
La final del Mundial de fútbol 2026 se disputa este domingo con la música como protagonista. Habrá actuaciones musicales en dos momentos del encuentro, que disputan España y Argentina a las 21:00 horas. Sigue toda la información sobre el gran evento deportivo-musical al minuto.
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A qué hora empieza el show del descanso y cuándo durará
La otra cita musical de la final del Mundial es el espectáculo del medio tiempo que arrancará poco después de que el árbitro pite el descanso.
Lo normal es que eso sea a las 21:45 horas pero teniendo en cuenta que la pausa de hidratación suele prolongarse 5 minutos, que el árbitro suele añadir unos minutos de descuento y que hay que montar el escenario, el show del descanso podría arrancar hacia las 22:00 horas.
Pese a la lista de artistas que pasarán por el escenario, el espectáculo será breve. Según anunció el presidente de la FIFA al informar de la incorporación de Justin Bieber al cartel, la actuación durará un total de 11 minutos.
A qué hora empieza Ceremonia de Clausura de la Final del Mundial de fútbol
Antes de que el árbitro pite el inicio del partido, empezará la ceremonia de clausura del Mundial. En concreto, está previsto que arranque a las 19:30 horas, justo 90 minutos antes del inicio de la final.
Durante su celebración pasarán por el escenario del MetLife Stadium de Nueva Jersey un total de siete artistas, siendo el último confirmado el cantante Post Malone.
El rapero se une a la cita con una actuación diseñada para celebrar el recorrido del torneo y encender el ambiente antes de que los finalistas salten al campo, según apuntó la FIFA tras el anuncio.
La emoción de Justin Bieber ante la gran cita
Justin Bieber fue el último en sumarse al elenco de artistas del show del descanso por empeño de Chris Martin, según reveló Guy Carrington, productor ejecutivo del show, a The Hollywood Reporter.
A unas horas de empezar su actuación, de la que no tenemos todavía ningún detalle, se mostraba emocionado ante las cámaras.
"Es el escenario más grande del mundo. Un momento para reunir a todo el mundo. Es muy especial", reconoció el artista.
Los ensayos de Madonna, Shakira y Justin Bieber
Todo tiene que estar a punto para el gran espectáculo y estos días los artistas de la ceremonia no han parado de ensayar. Muchos, como Shakira, han compartido las imágenes de los preparativos.
La cantante interpretará Dai Dai junto al nigeriano Burna Boy y estará acompañada de un grupo de niños de Ghetto Kids Foundation, a los que invitó tras ver su actuación viral en redes bailando Dai Dai, y Eseniia Mikheeva, una niña de 10 años que se hizo viral por su talento para el baile.
Todos los artistas que actúan en la final
Lo de esta noche no va a ser una final de un mundial de fútbol al uso. La música será tan protagonista por partido doble. En un primer momento, en la Ceremonia de clausura, que tendrá lugar 90 minutos antes del partido, y ya durante el encuentro, en el espectáculo del descanso. Ambos shows contarán con numerosos artistas sobre el escenario. ¡Toma nota!
Ceremonia de clausura
- Post Malone
- Kate Hudson
- Laura Pausini
- Robbie Williams
- Nicole Scherzinger
- Tom Cruise
- IShowSpeed
Show del descanso
- Shakira
- Burna Boy
- BTS
- Madonna
- Justin Bieber
- Gustavo Dudamel
- PS22 Chorus f. Coldplay
Esta segunda parte contará con Chris Martin, vocalista de Coldplay, como director artístico.
La primera final de un Mundial de fútbol con un show en el descanso
Como si de la Super Bowl se tratase, la final del Mundial de fútbol 2026 cuenta con un espectáculo musical en el descanso.
La FIFA sorprendió en abril al compartir la noticia y anunciar a Chris Martin, vocalista de Coldplay, como director artístico del espectáculo musical.
El show, para el que habrá que montar y desmontar un escenario en medio del terreno de juego, contará con siete artistas, incluidos Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber.
Dónde se celebra la final del Mundial de fútbol 2026
El MetLife Stadium de Nueva Jersey, a solo 8 kilómetro de Nueva York, es la sede del encuentro que podrán disfrutar en directo más de 82.500 personas.
El estadio, sede habitual de eventos deportivos, alberga también numerosos conciertos. A las actuaciones de la final del Mundial se suman este verano los conciertos de Guns N' Roses (12 de agosto), Ed Sheeran (4 y 5 de septiembre) y Karol G (17 y 18 de septiembre).
¡Llegó el gran día de la final del Mundial de fútbol 2026!
El Mundial de fútbol 2026 llega a su fase final. Este domingo a las 21:00 horas se disputa la gran final entre España y Argentina, una cita muy especial para los seguidores de La Roja ya que es la segunda vez en la historia que la Selección llega a esta fase de la competición. La otra fue en 2010 y resultamos ganadores.
El partido de este domingo estará marcado por la música, protagonista del evento deportivo antes incluso del inicio el pasado 11 de junio.