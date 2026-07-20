Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Xenia Tostado, Javi Mora, Tania Llasera y Óscar Higares

La razón por la que Juanjo Ballesta participa con gafas de sol en Pasapalabra |

Directamente desde el mundo de la comunicación y la actuación, Pasapalabra se llena de nuevos invitados que acompañarán al equipo naranja y el equipo azul para superar cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!

¡Pasapalabra nos trae nuevos invitados! Famosos del mundo de la actuación y la comunicación se atreven a combatir las altas temperaturas desde el plató de Roberto Leal.

Como cada tres programas, estos nuevos rostros acompañarán desde el equipo naranja y el equipo azul para superar cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!

Xenia Tostado

Esta actriz comenzó su carrera en televisión con series como Javier ya no vive solo y Sin tetas no hay paraíso. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas Bandolera, La cocinera de Castamar, Gigantes y Sueños de libertad. Además de su carrera artística, es conocida por mantener una relación desde 2005 con el actor Rodolfo Sancho, con quien tiene una hija.

Xenia Tostado | GTRES

Javi Mora

Este actor comenzó su trayectoria en televisión a principios de los años 2000 y se hizo especialmente conocido por participar en El síndrome de Ulises. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones de éxito como Los Protegidos, Isabel, Amar es para siempre, Toy Boy, La otra mirada y Los hombres de Paco.

Javi Mora | GTRES

Tania Llasera

Esta comunicadora y presentadora de televisión comenzó su carrera en televisión como reportera y colaboradora en programas como El Intermedio y No disparen al pianista. Alcanzó gran popularidad como presentadora de formatos de éxito como Fama, ¡a bailar!. En los últimos años también ha destacado como escritora y divulgadora, abordando temas como la autoestima, la diversidad corporal y la maternidad.

Tania Llasera | GTRES

Óscar Higares

Este actor, modelo y extorero español ha desarrollado una sólida carrera como actor, participando en series como Gigantes, Servir y Proteger, Entrevías, Bosé y Cuando nadie nos ve, además de intervenir en programas de televisión como Supervivientes, ¡Mira quién baila! y MasterChef Celebrity.