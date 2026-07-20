Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Xenia Tostado, Javi Mora, Tania Llasera y Óscar Higares
Directamente desde el mundo de la comunicación y la actuación, Pasapalabra se llena de nuevos invitados que acompañarán al equipo naranja y el equipo azul para superar cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!
¡Pasapalabra nos trae nuevos invitados! Famosos del mundo de la actuación y la comunicación se atreven a combatir las altas temperaturas desde el plató de Roberto Leal.
Como cada tres programas, estos nuevos rostros acompañarán desde el equipo naranja y el equipo azul para superar cada una de las pruebas. ¡Te contamos quiénes son!
Xenia Tostado
Esta actriz comenzó su carrera en televisión con series como Javier ya no vive solo y Sin tetas no hay paraíso. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas Bandolera, La cocinera de Castamar, Gigantes y Sueños de libertad. Además de su carrera artística, es conocida por mantener una relación desde 2005 con el actor Rodolfo Sancho, con quien tiene una hija.
Javi Mora
Este actor comenzó su trayectoria en televisión a principios de los años 2000 y se hizo especialmente conocido por participar en El síndrome de Ulises. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones de éxito como Los Protegidos, Isabel, Amar es para siempre, Toy Boy, La otra mirada y Los hombres de Paco.
Tania Llasera
Esta comunicadora y presentadora de televisión comenzó su carrera en televisión como reportera y colaboradora en programas como El Intermedio y No disparen al pianista. Alcanzó gran popularidad como presentadora de formatos de éxito como Fama, ¡a bailar!. En los últimos años también ha destacado como escritora y divulgadora, abordando temas como la autoestima, la diversidad corporal y la maternidad.
Óscar Higares
Este actor, modelo y extorero español ha desarrollado una sólida carrera como actor, participando en series como Gigantes, Servir y Proteger, Entrevías, Bosé y Cuando nadie nos ve, además de intervenir en programas de televisión como Supervivientes, ¡Mira quién baila! y MasterChef Celebrity.