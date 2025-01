Todo sobre la gira 'Tφur Salvaje' de Manuel Carrasco: fechas, ciudades y dónde comprar entradas

Manuel Carrasco estrena este jueves 9 de enero el primer sencillo de su nuevo álbum, con el que comparte título: Pueblo Salvaje. Este lanzamiento llega tres semanas después de anunciar las primeras fechas de su gira de conciertos para 2025, denominada Tour Salvaje y estilizada como Tφur Salvaje.

Con ella, el artista recorrerá España y Latinoamérica, aunque aún se desconocen los detalles sobre los espectáculos internacionales. A nivel nacional, Carrasco celebrará 22 conciertos para interpretar con su público las nuevas canciones del disco Pueblo Salvaje.

Un disco compuesto por "dos palabras con mucha fuerza": "Pueblo es origen, es sentimiento de pertenencia, es raíz, es comunidad y cercanía... Salvaje porque no tiene riendas ni ataduras, porque es libre, nace en lo natural y se desboca ante las injusticias y la verdad", describe Carrasco. "Para mí, esta conjunción da nombre a un lugar que reside en lo más profundo de todos nosotros, al que yo llamo Pueblo Salvaje".

Dónde comprar entradas para la gira de Manuel Carrasco

Las entradas para los primeros conciertos de Manuel Carrasco con su nueva gira se pusieron a la venta el 19 de diciembre, un día después del anuncio de las fechas, las ciudades y los recintos por los que pasará con el Tour Salvaje.

Desde entonces, el artista ha colgado el cartel de "entradas agotadas" en dos conciertos: en Sevilla y en Isla Cristina. Para el resto todavía se pueden adquirir tickets a través de la página oficial de Manuel Carrasco. "Evitad comprar entradas en puntos de venta no oficiales o en la reventa. Os recordamos que esos canales no garantizan la autenticidad de vuestros tickets", alerta su equipo.

Fechas, ciudades y recintos del 'Tour Salvaje'

Entre las 22 fechas de la gira de Manuel Carrasco, hay dos que llegaron a posteriori del anuncio del Tour Salvaje por la rápida venta de entradas. Es el caso del concierto en Granada del 24 de mayo, así como del de su tierra natal Isla Cristina el 28 de agosto.

Por su parte, el artista prepara un concierto único en el Estadio La Cartuja de Sevilla el 17 de mayo, para el que ya no quedan entradas. "El corazón me va a mil. Me dicen que habéis agotado más de 70 mil entradas en poco más de una hora. ¡Esto es una salvajada! Qué mejor lugar que Sevilla para empezar", dijo el cantante en sus redes sociales. Sin embargo, su equipo ha facilitado una lista de espera para que los registrados reciban una alerta en caso de que se pueda "liberar un cupo de entradas" nuevas.

Además, Madrid acogerá dos espectáculos consecutivos de Manuel Carrasco en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) los días 11 y 12 de septiembre. De momento, la gira concluirá el 10 de octubre desde el Palau Sant Jordi de Barcelona.