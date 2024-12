Manuel Carrasco se prepara para anunciar las fechas de su gira 'Tφur Salvaje' tras vender 70.000 entradas en Sevilla

Tras estrenar el 5 de diciembre el disco con las actuaciones en directo de su histórico concierto en el Santiago Bernabéu de Madrid, Manuel Carrasco está ansioso por volver a subirse a un escenario para reencontrarse con su público.

Por eso, el artista ya está preparando su nueva etapa musical, por lo que este 12 de diciembre salieron a la venta las entradas para el primer concierto de lo que será su próxima gira: Tφur Salvaje 2025. Un concierto, de hecho, para el que ya no quedan entradas: Carrasco ha conseguido vender los más de 70.000 tickets en apenas 75 minutos, alcanzando así un nuevo sold out en el Estadio de la Cartuja de Sevilla para el 17 de mayo de 2025.

"Uno siempre piensa que no va a volver a pasar. Me lleno de dudas y nervios, pero lo habéis vuelto hacer…", comenta Manuel Carrasco en sus redes sociales. "El corazón me va a mil. Me dicen que habéis agotado más de 70 mil entradas en poco más de una hora. ¡Esto es una salvajada! Qué mejor lugar que Sevilla para empezar, donde vivimos noches que llevo en el corazón de por vida y estoy seguro de que esta va a ser una más de ellas".

Este concierto supondrá no solo la inauguración del nuevo Estadio de la Cartuja, sino que también dará el pistoletazo de salida a la nueva etapa artística del onubense. Así, esta parada será la primera, pero no la única. En breve se anunciarán las primeras fechas del Tφur Salvaje 2025 por España, que irá precedido por una gira latinoamericana en grandes recintos.

Tal y como confiesa el propio artista, Carrasco está deseando volver a actuar en directo para su público. "Se acercan los conciertos y la descarga eléctrica se apodera de mi espíritu. Viendo las imágenes... ¡Ufff! La que liamos en el Bernabéu", dice en sus redes sociales.

Y añade, emocionado: "¡Madre mía, mientras escribo estas palabras, me recorre por el cuerpo una adrenalina que solo quiere estallar! No puedo estar más motivado para lo que viene. Gracias por hacer posible los imposibles. Sevilla, no te saco de mi mente".