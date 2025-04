Todo lo que ha contado Lola Índigo sobre la cancelación de su concierto en el Bernabéu

El 14 de septiembre de 2024 supuso un gran cambio para algunos artistas y, sobre todo, para el Real Madrid: el Santiago Bernabéu anunciaba la suspensión de sus conciertos programados.

A causa de la necesidad de someter al recinto a una obra de insonorización por los problemas por el ruido y los vecinos de la zona, el club de fútbol decidió cancelar los shows programados, mínimo hasta mayo de 2025, aunque ahora se conoce que, por el momento, no hay fecha de vuelta de los espectáculos musicales al estadio.

Una de las afectadas fue Lola Índigo, quien pidió disculpas a sus fans ese mismo día. Pronto se puso manos a la obra para cerrar una nueva fecha para el gran concierto que tenía programado, pero desde entonces el planteamiento del concierto ha dado más de un giro.

Un cambio de fecha en el Bernabéu: el 14 de junio

El 2 de diciembre de 2024 llegó el esperado anuncio de los fans de Lola Índigo, la nueva fecha del concierto en el Bernabéu: el 14 de junio de 2024.

La artista aprovechó ese momento para añadir dos conciertos más en estadios y crear así la gira más ambiciosa de su carrera: La bruja, la niña y el dragón. La vocalista de El pantalón fechó así shows el 21 de junio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el 12 de julio en el RCDE Stadium de Barcelona.

El comunicado del Real Madrid desmintiendo el anuncio

Sin embargo, el mismo día que Lola Índigo hizo pública su nueva fecha en el Bernabéu, el Real Madrid lanzó un comunicado de última hora. "En el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu". Aseguraron que no se podrá fijar ningún espectáculo "hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas".

Tras este mensaje, Lola Índigo se pronunció al respecto en el programa de David Broncano. "Tenemos una fecha, que es el 14 de junio. Nos habían dicho una fecha, no nos la vamos a inventar. Estamos trabajando todos con una convivencia guay para hacer esto sin molestar a los vecinos. Si hay algún vecino que quiera venir a un concierto, yo les invito gratis a lo que quieran venir", explicó sobre las informaciones cruzadas.

Y en una entrevista para El Mundo, la cantante expresó su malestar por aquel comunicado del Real Madrid: "Sentí decepción y me sentí un poco traicionada porque, coño, lo habíamos hablado".

De la misma manera, la intérprete de La reina explicó para el citado medio la situación: "Hay conversaciones y mails sobre esa fecha y fue muy extraño que cuando yo dije la fecha salieran con eso. Ahí nos dimos cuenta de que algo no iba bien y de puertas para adentro me dijeron que fue porque el juicio estaba en marcha. Pero, coño, yo no tengo culpa de eso. A mí me importan mis fans y sus billetes de avión, que puedan venir tranquilos porque eso me estaba generando muchísima ansiedad".

"No fue una cosa de que yo dijera 'me voy a rebelar y lo voy a anunciar'. Teníamos una fecha, no lo hicimos sin permiso. Lo pasamos tan mal con eso que nos hizo seguir insistiendo y preguntando qué iba a suceder", aclaró la artista.

Un cambio de estadio, pero no de fecha

Finalmente Lola Índigo tuvo un golpe de suerte: esa misma fecha, el 14 de junio, se liberó el estadio Riyadh Air Metropolitano, y la artista decidió cambiar el show de estadio ante la incertidumbre.

Así lo anunció el pasado 6 de marzo, un concierto para "el mismo día a la misma hora". "Me alegra mucho dar esta noticia porque han sido unos meses de mucha incertidumbre y la prioridad era asegurar este concierto para vosotros que nos habéis apoyado incondicionalmente y por todo el equipo de artistas y profesionales que está delante y detrás en este show", comentó, refiriéndose a los problemas del estadio del Real Madrid.

"Después de mucho esfuerzo se logró que además se pueda realizar el mismo día y que no provoque cambios y problemas en vuestros planes de alojamiento o transporte", dijo a sus fans. Asimismo, añadió: "Han sido unos meses muy duros donde todo el equipo ha trabajado para sacarlo adelante. Por eso nos da muchísima alegría dar esta noticia, además de anunciar que tras conocer la implantación del escenario en el Estadio Metropolitano se van a liberar nuevas entradas para este primer show de la gira en Madrid".

Lola Índigo dio más detalles para El Mundo, donde volcó sus emociones: "Cuando nos avisaron de que la misma fecha se quedaba libre en el Metropolitano decidimos asegurar para que los fans no tengan ningún tipo de problema. Que conste que me parece gravísimo que la gente no pueda dormir ni ir al colegio tranquila por el ruido, pero hay un montón de personas que habían comprado su entrada y sé lo que supone eso económicamente. Esto es mucho más que una lucha entre el estadio y los vecinos, también estaban mis fans".

El consejo de Dellafuente

El artista urbano Dellafuente fue otro de los afectados por la suspensión de su concierto en el Santiago Bernabéu. El granadino tuvo que cancelar el show programado en el estadio el día 12 de octubre de 2025. Y a los meses anunció el traslado del show pendiente al Metropolitano el 20 de junio de 2025. Además, el cantante aprovechó y añadió otro espectáculo en el mismo recinto un día después, el 21 de junio.

Por su cercanía con Lola Índigo, también por este problema que los unía, fue él quien la advirtió de la mejor decisión ante la incertidumbre planteada por el Santiago Bernabéu. "El Chino fue el primero que le vio las orejas al lobo y dijo: Me piro", contó la cantante en el podcast El club de la Corchea. "Me llamó y me dijo: Mimi, yo me voy del Bernabéu, me voy al Wanda. Que lo veo muy chungo", explicó, añadiendo que "eso parece una tontería, pero es un detalle".

Finalmente Lola Índigo parece que ha conseguido su objetivo: no volver a cambiar la fecha del concierto en Madrid para no ocasionar más dificultades a sus fans. Los espectadores que ya tenían entradas para el Bernabéu las conservan para el Metropolitano ese mismo 14 de junio, y todavía hay tickets a la venta desde su página oficial, tienda.lolaindigomusic.com.