Eva Soriano se queja de la gripe: "No puede ser que me alimente bien y haga deporte y que mi sistema inmune sea de un niño renacentista"

Eva Soriano ha tenido gripe. Lo saben los oyentes de Cuerpos especiales y también sus seguidores en redes sociales. La presentadora del morning de Europa FM faltó tres días a trabajar la semana pasada porque se puso malite. "Y no me puse malite de cualquier cosa, pillé su santa gripaza", ha dicho al empezar su sección Eva le grita a una nube.

"¿Quién pilla una gripe gorda a principios de septiembre? A mí eso me parece una incongruencia total", le ha dicho a su compañero Nacho García anees de contarle cómo ha sido su panorama estos días. Ardiendo por fuera, congelada por dentro.

"Ese era mi cuerpo la semana pasada. Yo no entendía absolutamente nada de lo que pasaba. De repente mi cuerpo y el clima de fuera se dieron la mano. Estaba yo a 39,5", ha seguido confesando que llegó un punto en que ya no sabía si sudaba por el clima o por la fiebre. "Yo me levantaba por la noche y decía, esto qué es lo que es".

"Hay una movida asquerosa en no saber si estás sudando por el clima o por la fiebre"

Eva se ha pasado la semana sudando. "He sudado los potitos de cuando era chica de todo lo que he sudado con esta gripe", ha añadido. "Hubo un momento que me toqué el cuerpo y pensé que me iba a evaporar de tanto sudar"

"¿Cómo voy a tener mocos llevando yo chanclas? No se entiende. Con gafas de sol, mocos. ¿Dónde me guardo el cleanex? ¿En el hilo del tanga? ¿Del bikini? Tiene que haber una congruencia enfermil. No tiene rácord", se ha quejado fuerte. "¿Cómo puede ser que yo esté goteando por la nariz cuando lo único que debería gotear son los tubos del aire acondicionado".

No puede ser que Eva esté encerrada en casa con picos de fiebre y que la gente esté en la playa tirándose agua. "Tendría que haber una enfermedad en progresión. Si el cambio climático ha hecho que las estaciones se borren totalmente, por lo menos que en el frío me toque calor y en el calor me toque frío", ha reflexionado señalando que tener 39,5 de fiebre en septiembre es una incongruencia en toda regla.

"Se me han cargado ya las vacaciones de enferma y eso no se lo voy a perdonar a la gripe", se ha quejado para finalmente reflexionar sobre su situación particular.

Eva no entiende esta realidad. "No puede ser yo sea una tía que me alimento bien, que hago deporte y que mi sistema inmunológico sea el de un niño renacentista. No puede ser es que yo piense que estoy fuerte, que estoy lozana y luego una gripe mala se me agarra al pecho y no lo suelto en una semana", ha dicho señalando a sus compañeros

"No puede ser que haya gente en este equipo con el sistema inmune menos fuerte y no la cogen"

"Y no puede ser que haya gente en este equipo con el sistema inmune menos fuerte, que se lo veo en los ojos, y no la cogen", ha seguido encontrando una única explicación a esta realidad. "Yo creo que la gripe se meta en cuerpos fuertes para salir más fuerte. Mi virus se ha bajado a siete personas del equipo", ha añadido con cierto orgullo.

La cepa Soriano ha metido en cama a parte del programa pero, más allá de esto, Eva piensa que ha sido demasiado pronto. "Yo lo que pido es sentido común y congruencia para las enfermedades", ha dicho para terminar dirigiéndose en concreto a la gripe. "Yo sé que tienes que cohabitar con nosotros. Pero cohabita cuando haga frío, que estemos todos en casa tranquilitos y una colcha nos quede bien. Si el sol está pegando, por qué estoy yo tiritando".