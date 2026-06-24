Todos los conciertos de La Carbonería del Galán en Madrid: artistas, fechas y horarios

La Carbonería del Galán es un ciclo de conciertos en Madrid que este 2026 celebra su sexta edición con Rodrigo Cuevas o Miss Caffeina en el cartel.

La Carbonería del Galván no es un festival, sino que se define como un ciclo de conciertos que convierte "lugares cotidianos en escenarios para la música y la experiencia".

Bajo esa visión, La Carbonería del Galván celebra este año su sexta edición en el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid, uno de los lugares más emblemáticos del sureste de la ciudad. Ahí van a tener lugar diez noches de música entre el 24 de junio y el 7 de julio.

Todo comienza con Rodrigo Cuevas, al que seguirán el grupo Miss Caffeina y Rosana, entre otros. Ya en julio, destacan los conciertos de artistas como Gipsy Kings, Kiko Veneno, Marwan o Albert Pla. Aún quedan entradas a la venta a través de la página web oficial del ciclo.

Fechas, artistas y horario de los conciertos de La Carbonería

A continuación, repasa todos los conciertos programados para este 2026: