Todos los ganadores de los iHeartRadio Music Award 2026
Los iHeartRadio Music Award 2026 han entregado sus galardones este 26 de marzo y han confirmado a Taylor Swift como la artista más exitosa del momento. La estrella se llevó siete estatuillas y, por primera vez en una gala de premios, acudió con su prometido Travis Kelce.
Los iHeartRadio Music Award 2026 han convertido a Taylor Swift en la cantante más premiada en la historia de estos galardones con un total de 41. Durante la noche del 26 de marzo, la diva del pop ha conseguido seis de los nueve premios a los que estaba nominada, incluyendo el máximo reconocimiento a Artista del año.
Desde el Dolby Theatre de Hollywood, Bad Bunny también se ha consagrado como el cantante latino más importante del año. A continuación, repasa el listado completo de ganadores de los iHeartRadio Music Award 2026:
Canción del año
- “Anxiety” – Doechii
- “Good News” – Shaboozey
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “luther” – Kendrick Lamar and SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “MUTT” – Leon Thomas
- “Ordinary” – Alex Warren (GANADOR)
- “Sorry I'm Here For Someone Else” – Benson Boone
- “Stargazing” – Myles Smith
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Artista del año
- Bad Bunny
- Benson Boone
- Chris Brown
- Jelly Roll
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift (GANADORA)
Dúo/grupo del año
- HUNTR/X (GANADOR)
- Linkin Park
- Maroon 5
- Shinedown
- Twenty One Pilots
Mejor colaboración
- “All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars (GANADORES)
- “luther” – Kendrick Lamar and SZA
- “Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Cantautor del año
- Amy Allen (GANADOR)
- Ashley Gorley
- Cal Shapiro
- Charlie Handsome
- Julia Michaels
Productor del año
- Andrew Watt (GANADOR)
- Dijon
- Jack Antonoff
- Max Martin & Shellback
- Sounwave
Álbum del año
- Taylor Swift –The Life of a Showgirl (GANADORA)
Breakthrough Award
- Alex Warren (GANADOR)
Innovator Award
- Miley Cyrus (GANADORA)
Icon Award
- John Mellencamp (GANADOR)
Landmark Award
- Ludacris (GANADOR)
Artista pop del año
- Alex Warren
- Benson Boone
- Sabrina Carpenter (GANADORA)
- Tate McRae
- Taylor Swift
Canción pop del año
- “Golden” – HUNTR/X
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Ordinary” – Alex Warren
- “Pink Pony Club” – Chappell Roan
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)
Mejor nuevo artista (pop)
- Alex Warren (GANADOR)
- Jessie Murph
- Myles Smith
- Ravyn Lenae
- sombr
Album pop del año
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl (GANADORA)
Canción country del año
- “After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett
- “Good News” – Shaboozey (GANADOR)
- “Liar” – Jelly Roll
- “Love Somebody” – Morgan Wallen
- “Whiskey Drink” – Jason Aldean
Artista country del año
- Jason Aldean
- Jelly Roll
- Lainey Wilson
- Luke Combs
- Morgan Wallen (GANADOR)
Mejor nuevo artista (country)
- Chase Matthew
- Ella Langley (GANADORA)
- Hudson Westbrook
- Josh Ross
- Zach Top
Álbum Country del Año
- Morgan Wallen –I'm The Problem (GANADOR)
Canción hip-hop del año
- “luther” – Kendrick Lamar and SZA (GANADORES)
- “NOKIA” – Drake
- “Outside” – Cardi B
- “The Largest” – BigXthaPlug
- “WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red
Artista hip-hop del año
- Cardi B
- GloRilla
- Kendrick Lamar (GANADOR)
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
Álbum de hip-hop del año
- Kendrick Lamar –GNX (GANADOR)
Mejor nuevo artista (hip-hop)
- MOLIY
- PLUTO
- Real Boston Richey (GANADOR)
- YKNIECE
- ZEDDY WILL
Canción R&B del año
- “Burning Blue” – Mariah the Scientist
- “Folded” – Kehlani (GANADORA)
- “MUTT” – Leon Thomas
- “Residuals” – Chris Brown
- “SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake
Artista R&B del año
- Chris Brown (GANADOR)
- Kehlani
- Leon Thomas
- Mariah the Scientist
- SZA
Mejor nuevo artista (R&B)
- Jenevieve
- Kwn
- Leon Thomas (GANADOR)
- Mariah the Scientist
- Sailorr
Álbum de R&B del Año
- Leon Thomas – PHOLKS (GANADOR)
Artista mundial del año
- Ayra Starr
- Jackson Wang
- JO1
- MOLIY (GANADORA)
- Tyla
Canción alternativa del año
- “Back To Friends” – sombr
- “Ensenada” – Sublime (GANADOR)
- “One Eyed Bastard” – Green Day
- “Stargazing” – Myles Smith
- “The Contract” – Twenty One Pilots
Artista alternativo del año
- Cage the Elephant
- Green Day
- Linkin Park
- Sublime
- Twenty One Pilots (GANADOR)
Mejor artista nuevo (alternativo)
- almost monday
- Gigi Perez
- Lola Young
- Role Model
- sombr (GANADOR)
Álbum alternativo del año
- sombr –I Barely Know Her (GANADOR)
Canción rock del año
- “Afterlife” – Evanescence
- “Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya
- “Dance, Kid, Dance” – Shinedown
- “Even If It Kills Me” – Papa Roach
- “Heavy Is the Crown” – Linkin Park (GANADOR)
Artista rock del año
- Linkin Park
- Papa Roach
- Shinedown (GANADOR)
- Sleep Token
- Three Days Grace
Mejor artista nuevo (rock)
- Architects
- Poppy
- Return to Dust
- Sleep Theory (GANADOR)
- Spiritbox
Álbum de rock del año
- Sleep Token –Even in Arcadia (GANADOR)
Canción dance del año
- “Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas
- “In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA
- “No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe (GANADORES)
- “Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding and AVAION
- “Won't Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys
Artista dance del año
- Calvin Harris
- David Guetta (GANADOR)
- John Summit
- Martin Garrix
- Tiësto
Álbum de dance del año
- Lady Gaga –MAYHEM (GANADORA)
Canción pop latino/urbano del año
- “Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos
- “DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco
- “DtMF” – Bad Bunny (GANADOR)
- “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro and Bad Bunny
- “Soltera” – Shakira
Artista pop latino/urbano del año
- Bad Bunny (GANADOR)
- Feid
- J Balvin
- Karol G
- Shakira
Mejor artista nuevo (pop latino/urbano)
- Alleh
- Beéle (GANADOR)
- De La Rose
- Dei V
- Louis BPM
Álbum pop/urbano latino del año
- Bad Bunny –Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
Canción regional mexicana del año
- “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco” (GANADOR)
- “El Amor De Mi Vida” – Calibre 50
- “Flores” – Xavi
- “Hecha Pa' Mi” – Grupo Frontera
- “Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz
Artista regional mexicano del año
- Alejandro Fernández
- Carín León
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera (GANADOR)
- Luis Angel “El Flaco”
Mejor artista nuevo (regional mexicano)
- Clave Especial
- Edgardo Nuñez
- Los Dos De Tamaulipas (GANADOR)
- Óscar Maydon
- Oscar Ortiz
Álbum regional mexicano del año
- Fuerza Regida – 111XPANTIA (GANADOR)
Artista K-pop del año
- JENNIE
- j-hope
- Jin
- LISA
- ROSÉ (GANADORA)
Grupo K-pop del año
- ATEEZ
- BLACKPINK
- ENHYPEN
- Stray Kids (GANADOR)
- TWICE
Canción K-pop del año
- “APT.” – ROSÉ & Bruno Mars
- “Golden” – HUNTR/X (GANADOR)
- “JUMP” – BLACKPINK
- “Killin' It Girl” – j-hope feat. GloRilla
- “like JENNIE” – JENNIE
Mejor artista nuevo (K-pop)
- 82Major
- AllDay Project
- Cortis (GANADOR)
- Hearts2Hearts
- Meovv
Álbum de K-pop del año
- Jennie –Ruby (GANADOR)
Categorías votadas en redes sociales
Debut de Broadway favorito
- Ashley Graham, “Chicago”
- Cheryl Porter, “& Juliet”
- Durrell “Tank” Babbs, “Hell's Kitchen”
- Gabrielle Nevaeh Green, “Stranger Things: The First Shadow”
- Jack Wolfe, “Hadestown”
- Kelsie Watts, “Six! The Musical”
- Lencia Kebede, “Wicked”
- Lizzy McAlpine, “Floyd Collins”
- Meg Donnelly, “Moulin Rouge! The Musical”
- Ne-Yo, “Hell's Kitchen”
- Tom Felton, “Harry Potter and the Cursed Child” (GANADOR)
- Trisha Paytas, “Beetlejuice”
Baile favorito de TikTok (nueva categoría)
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Gnarly” – KATSEYE
- “GO!” – CORTIS
- “Happen To Me” – Russell Dickerson
- “JUMP” – BLACKPINK
- “like JENNIE” – JENNIE
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “MONA LISA” – j-hope (GANADOR)
- “Revolving Door” – Tate McRae
- “SPAGHETTI” – LE SSERAFIM, j-hope
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift
Álbum debut favorito (nueva categoría)
- Addison Rae, “Addison”
- Alex Warren, “You'll Be Alright, Kid” (GANADOR)
- Audrey Hobert, “Who's the Clown?”
- Calum Hood, “ORDER chaos ORDER”
- Coco Jones, “Why Not More?”
- JADE, “THAT'S SHOWBIZ BABY!”
- JENNIE, “Ruby”
- LISA, “Alter Ego”
- Michael Clifford, “SIDEQUEST”
- Perrie, “Perrie”
- sombr, “I Barely Know Her”
- Tucker Wetmore, “What Not To”
Mejor letra
- “Anxiety” – Doechii
- “BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny
- “Camera” – Ed Sheeran
- “Choosin' Texas” – Ella Langley
- “DAISIES” – Justin Bieber
- “Golden” – HUNTR/X
- “Man I Need” – Olivia Dean
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Ordinary” – Alex Warren
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)
- “undressed” – sombr
- “WHERE IS MY HUSBAND!” – RAYE
Mejor video musical
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny
- “BORN AGAIN” – LISA feat. Doja Cat & RAYE
- “Gabriela” – KATSEYE
- “JUMP” – BLACKPINK
- “like JENNIE” – JENNIE
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Ordinary” – Alex Warren
- “Sapphire” – Ed Sheeran
- “Shake It to the Max (FLY) (Remix)” – MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy
- “The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)
- “toxic till the end” – ROSÉ
Favorito en pantalla
- AJ McLean, Nicole Scherzinger, Liam Payne, Kelly Rowland, “Building the Band”
- Ariana Grande & Cynthia Erivo, “Wicked: For Good”
- Bad Bunny, “Happy Gilmore 2”
- Becky G, “REBBECA”
- Ed Sheeran, “ONE SHOT with Ed Sheeran: A Musical Experience”
- Jimin and Jungkook, “Are You Sure?!” (GANADORES)
- Jonas Brothers, “A Very Jonas Christmas Movie”
- Karol G, “Karol G: Tomorrow Was Beautiful”
- Lady Gaga, “Wednesday”
- LISA, “The White Lotus”
- Taylor Swift, “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”
- Zara Larsson, “Up Close”
Fotógrafo de gira favorito
- Abby Waisler por Gracie Abrams
- Adam DeGross por Post Malone
- Anna Lee por Coldplay
- baeth por Tate McRae
- Chris Cornejo por Shakira
- Cynthia Parkhurst por Katy Perry
- Henry Hwu por Billie Eilish
- Hyghly por The Weeknd
- Joshua Halling por Oasis
- Rahul Bhatt por KATSEYE (GANADOR)
- Thomas Falcone por Shawn Mendes
- Tom Pallant por YUNGBLUD
Banda sonora favorita
- “A Very Jonas Christmas Movie (Original Soundtrack)”
- “F1 the Album”
- “Frankenstein (Soundtrack from the Netflix Film)”
- “KPop Demon Hunters” (GANADOROR)
- “Nobody Wants This Season 2: The Soundtrack”
- “Sinners (Original Motion Picture Soundtrack)”
- “Smurfs Movie Soundtrack (Music From & Inspired By)”
- “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”
- “Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”
- “Wicked: For Good – The Soundtrack”
- “Zombies 4: Dawn of the Vampires (Original Soundtrack)”
Estilo de gira favorito
- Bad Bunny, “DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour”
- Beyoncé, “Cowboy Carter Tour”
- Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft: The Tour”
- BLACKPINK, “Deadline World Tour”
- Dua Lipa, “Radical Optimism Tour”
- Ella Langley, “Still Hungover Tour”
- KATSEYE, “Beautiful Chaos Tour”
- Lady Gaga, “The Mayhem Ball”
- Sabrina Carpenter, “Short n' Sweet Tour”
- Tate McRae, “Miss Possessive Tour”
- Taylor Swift, “Taylor Swift | The Eras Tour” (GANADORA)
- Zara Larsson, “Midnight Sun Tour”
Tradición de gira favorita
- Benson Boone, Cover song
- Beyoncé, Blue Ivy & Rumi on stage
- Billie Eilish, “when the party’s over” silent loop
- Coldplay, Crowd cam (GANADOR)
- Dua Lipa, Surprise guest
- Jonas Brothers, Surprise guest
- KATSEYE, “Gnarly” dance break
- Lainey Wilson, Cowgirl of the night
- ROLE MODEL, Sally
- Sabrina Carpenter, Celebrity “Juno” arrest
- Tate McRae, Fan cam on stage
- Zara Larsson, “Lush Life” star
Colaboración de K-pop favorita (nueva categoría)
- “Blink” – Corbyn Besson & TZUYU of TWICE
- “BORN AGAIN” – LISA feat. Doja Cat & RAYE
- “BUCK” – Jackson Wang feat. Diljit Dosanjh
- “Confessions” – Flo Rida, HEESEUNG & JAKE of ENHYPEN, Paul Russell
- “Dirty Work” – aespa feat. Flo Milli
- “ExtraL” – JENNIE, Doechii
- “EYES CLOSED” – JISOO X ZAYN
- “Illegal + SEVENTEEN” – PinkPantheress, SEVENTEEN
- “On My Mind” – Alex Warren & ROSÉ
- “Sweet Dreams (feat. Miguel)” – j-hope, Miguel (GANADORES)
- “TOO BAD” – G-DRAGON feat. Anderson .Paak
- “WE PRAY (TWICE Version)” – Coldplay, TWICE, Burna Boy, Elyanna, TINI, Little Simz