Todos los ganadores de los iHeartRadio Music Award 2026

Taylor Swift, ganadora en los iHeartRadio Music Award 2026 | Michael Buckner / Billboard vía Getty Images

Los iHeartRadio Music Award 2026 han entregado sus galardones este 26 de marzo y han confirmado a Taylor Swift como la artista más exitosa del momento. La estrella se llevó siete estatuillas y, por primera vez en una gala de premios, acudió con su prometido Travis Kelce.

Los iHeartRadio Music Award 2026 han convertido a Taylor Swift en la cantante más premiada en la historia de estos galardones con un total de 41. Durante la noche del 26 de marzo, la diva del pop ha conseguido seis de los nueve premios a los que estaba nominada, incluyendo el máximo reconocimiento a Artista del año.

Desde el Dolby Theatre de Hollywood, Bad Bunny también se ha consagrado como el cantante latino más importante del año. A continuación, repasa el listado completo de ganadores de los iHeartRadio Music Award 2026:

Canción del año

“Anxiety” – Doechii

“Good News” – Shaboozey

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“luther” – Kendrick Lamar and SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“MUTT” – Leon Thomas

“Ordinary” – Alex Warren (GANADOR)

“Sorry I'm Here For Someone Else” – Benson Boone

“Stargazing” – Myles Smith

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Artista del año

Bad Bunny

Benson Boone

Chris Brown

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift (GANADORA)

Dúo/grupo del año

HUNTR/X (GANADOR)

Linkin Park

Maroon 5

Shinedown

Twenty One Pilots

Mejor colaboración

“All The Way” – BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars (GANADORES)

“luther” – Kendrick Lamar and SZA

“Timeless” – The Weeknd ft. Playboi Carti

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Cantautor del año

Amy Allen (GANADOR)

Ashley Gorley

Cal Shapiro

Charlie Handsome

Julia Michaels

Productor del año

Andrew Watt (GANADOR)

Dijon

Jack Antonoff

Max Martin & Shellback

Sounwave

Álbum del año

Taylor Swift – The Life of a Showgirl (GANADORA)

Breakthrough Award

Alex Warren (GANADOR)

Innovator Award

Miley Cyrus (GANADORA)

Icon Award

John Mellencamp (GANADOR)

Landmark Award

Ludacris (GANADOR)

Artista pop del año

Alex Warren

Benson Boone

Sabrina Carpenter (GANADORA)

Tate McRae

Taylor Swift

Canción pop del año

“Golden” – HUNTR/X

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“Pink Pony Club” – Chappell Roan

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)

Mejor nuevo artista (pop)

Alex Warren (GANADOR)

Jessie Murph

Myles Smith

Ravyn Lenae

sombr

Album pop del año

Taylor Swift – The Life of a Showgirl (GANADORA)

Canción country del año

“After All The Bars Are Closed” – Thomas Rhett

“Good News” – Shaboozey (GANADOR)

“Liar” – Jelly Roll

“Love Somebody” – Morgan Wallen

“Whiskey Drink” – Jason Aldean

Artista country del año

Jason Aldean

Jelly Roll

Lainey Wilson

Luke Combs

Morgan Wallen (GANADOR)

Mejor nuevo artista (country)

Chase Matthew

Ella Langley (GANADORA)

Hudson Westbrook

Josh Ross

Zach Top

Álbum Country del Año

Morgan Wallen – I'm The Problem (GANADOR)

Canción hip-hop del año

“luther” – Kendrick Lamar and SZA (GANADORES)

“NOKIA” – Drake

“Outside” – Cardi B

“The Largest” – BigXthaPlug

“WHATCHU KNO ABOUT ME” – GloRilla ft. Sexyy Red

Artista hip-hop del año

Cardi B

GloRilla

Kendrick Lamar (GANADOR)

Playboi Carti

Tyler, The Creator

Álbum de hip-hop del año

Kendrick Lamar – GNX (GANADOR)

Mejor nuevo artista (hip-hop)

MOLIY

PLUTO

Real Boston Richey (GANADOR)

YKNIECE

ZEDDY WILL

Canción R&B del año

“Burning Blue” – Mariah the Scientist

“Folded” – Kehlani (GANADORA)

“MUTT” – Leon Thomas

“Residuals” – Chris Brown

“SOMEBODY LOVES ME” – PARTYNEXTDOOR & Drake

Artista R&B del año

Chris Brown (GANADOR)

Kehlani

Leon Thomas

Mariah the Scientist

SZA

Mejor nuevo artista (R&B)

Jenevieve

Kwn

Leon Thomas (GANADOR)

Mariah the Scientist

Sailorr

Álbum de R&B del Año

Leon Thomas – PHOLKS (GANADOR)

Artista mundial del año

Ayra Starr

Jackson Wang

JO1

MOLIY (GANADORA)

Tyla

Canción alternativa del año

“Back To Friends” – sombr

“Ensenada” – Sublime (GANADOR)

“One Eyed Bastard” – Green Day

“Stargazing” – Myles Smith

“The Contract” – Twenty One Pilots

Artista alternativo del año

Cage the Elephant

Green Day

Linkin Park

Sublime

Twenty One Pilots (GANADOR)

Mejor artista nuevo (alternativo)

almost monday

Gigi Perez

Lola Young

Role Model

sombr (GANADOR)

Álbum alternativo del año

sombr – I Barely Know Her (GANADOR)

Canción rock del año

“Afterlife” – Evanescence

“Bad Guy” – Falling In Reverse ft. Saraya

“Dance, Kid, Dance” – Shinedown

“Even If It Kills Me” – Papa Roach

“Heavy Is the Crown” – Linkin Park (GANADOR)

Artista rock del año

Linkin Park

Papa Roach

Shinedown (GANADOR)

Sleep Token

Three Days Grace

Mejor artista nuevo (rock)

Architects

Poppy

Return to Dust

Sleep Theory (GANADOR)

Spiritbox

Álbum de rock del año

Sleep Token – Even in Arcadia (GANADOR)

Canción dance del año

“Blessings” – Calvin Harris feat. Clementine Douglas

“In My Arms” – ILLENIUM & HAYLA

“No Broke Boys” – Disco Lines & Tinashe (GANADORES)

“Save My Love” – Marshmello, Ellie Goulding and AVAION

“Won't Be Possible” – Tiësto, Odd Mob & Goodboys

Artista dance del año

Calvin Harris

David Guetta (GANADOR)

John Summit

Martin Garrix

Tiësto

Álbum de dance del año

Lady Gaga – MAYHEM (GANADORA)

Canción pop latino/urbano del año

“Angel” – Grupo Frontera & Romeo Santos

“DEGENERE” – Myke Towers & benny blanco

“DtMF” – Bad Bunny (GANADOR)

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro and Bad Bunny

“Soltera” – Shakira

Artista pop latino/urbano del año

Bad Bunny (GANADOR)

Feid

J Balvin

Karol G

Shakira

Mejor artista nuevo (pop latino/urbano)

Alleh

Beéle (GANADOR)

De La Rose

Dei V

Louis BPM

Álbum pop/urbano latino del año

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Canción regional mexicana del año

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco” (GANADOR)

“El Amor De Mi Vida” – Calibre 50

“Flores” – Xavi

“Hecha Pa' Mi” – Grupo Frontera

“Lejos Estamos Mejor” – Eden Muñoz

Artista regional mexicano del año

Alejandro Fernández

Carín León

Fuerza Regida

Grupo Frontera (GANADOR)

Luis Angel “El Flaco”

Mejor artista nuevo (regional mexicano)

Clave Especial

Edgardo Nuñez

Los Dos De Tamaulipas (GANADOR)

Óscar Maydon

Oscar Ortiz

Álbum regional mexicano del año

Fuerza Regida – 111XPANTIA (GANADOR)

Artista K-pop del año

JENNIE

j-hope

Jin

LISA

ROSÉ (GANADORA)

Grupo K-pop del año

ATEEZ

BLACKPINK

ENHYPEN

Stray Kids (GANADOR)

TWICE

Canción K-pop del año

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

“Golden” – HUNTR/X (GANADOR)

“JUMP” – BLACKPINK

“Killin' It Girl” – j-hope feat. GloRilla

“like JENNIE” – JENNIE

Mejor artista nuevo (K-pop)

82Major

AllDay Project

Cortis (GANADOR)

Hearts2Hearts

Meovv

Álbum de K-pop del año

Jennie – Ruby (GANADOR)

Categorías votadas en redes sociales

Debut de Broadway favorito

Ashley Graham, “Chicago”

Cheryl Porter, “& Juliet”

Durrell “Tank” Babbs, “Hell's Kitchen”

Gabrielle Nevaeh Green, “Stranger Things: The First Shadow”

Jack Wolfe, “Hadestown”

Kelsie Watts, “Six! The Musical”

Lencia Kebede, “Wicked”

Lizzy McAlpine, “Floyd Collins”

Meg Donnelly, “Moulin Rouge! The Musical”

Ne-Yo, “Hell's Kitchen”

Tom Felton, “Harry Potter and the Cursed Child” (GANADOR)

Trisha Paytas, “Beetlejuice”

Baile favorito de TikTok (nueva categoría)

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Gnarly” – KATSEYE

“GO!” – CORTIS

“Happen To Me” – Russell Dickerson

“JUMP” – BLACKPINK

“like JENNIE” – JENNIE

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“MONA LISA” – j-hope (GANADOR)

“Revolving Door” – Tate McRae

“SPAGHETTI” – LE SSERAFIM, j-hope

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

Álbum debut favorito (nueva categoría)

Addison Rae, “Addison”

Alex Warren, “You'll Be Alright, Kid” (GANADOR)

Audrey Hobert, “Who's the Clown?”

Calum Hood, “ORDER chaos ORDER”

Coco Jones, “Why Not More?”

JADE, “THAT'S SHOWBIZ BABY!”

JENNIE, “Ruby”

LISA, “Alter Ego”

Michael Clifford, “SIDEQUEST”

Perrie, “Perrie”

sombr, “I Barely Know Her”

Tucker Wetmore, “What Not To”

Mejor letra

“Anxiety” – Doechii

“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny

“Camera” – Ed Sheeran

“Choosin' Texas” – Ella Langley

“DAISIES” – Justin Bieber

“Golden” – HUNTR/X

“Man I Need” – Olivia Dean

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)

“undressed” – sombr

“WHERE IS MY HUSBAND!” – RAYE

Mejor video musical

“Abracadabra” – Lady Gaga

“BAILE INoLVIDABLE” – Bad Bunny

“BORN AGAIN” – LISA feat. Doja Cat & RAYE

“Gabriela” – KATSEYE

“JUMP” – BLACKPINK

“like JENNIE” – JENNIE

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Ordinary” – Alex Warren

“Sapphire” – Ed Sheeran

“Shake It to the Max (FLY) (Remix)” – MOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift (GANADORA)

“toxic till the end” – ROSÉ

Favorito en pantalla

AJ McLean, Nicole Scherzinger, Liam Payne, Kelly Rowland, “Building the Band”

Ariana Grande & Cynthia Erivo, “Wicked: For Good”

Bad Bunny, “Happy Gilmore 2”

Becky G, “REBBECA”

Ed Sheeran, “ONE SHOT with Ed Sheeran: A Musical Experience”

Jimin and Jungkook, “Are You Sure?!” (GANADORES)

Jonas Brothers, “A Very Jonas Christmas Movie”

Karol G, “Karol G: Tomorrow Was Beautiful”

Lady Gaga, “Wednesday”

LISA, “The White Lotus”

Taylor Swift, “Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era”

Zara Larsson, “Up Close”

Fotógrafo de gira favorito

Abby Waisler por Gracie Abrams

Adam DeGross por Post Malone

Post Malone Anna Lee por Coldplay

Coldplay baeth por Tate McRae

Tate McRae Chris Cornejo por Shakira

Shakira Cynthia Parkhurst por Katy Perry

Katy Perry Henry Hwu por Billie Eilish

Billie Eilish Hyghly por The Weeknd

The Weeknd Joshua Halling por Oasis

Oasis Rahul Bhatt por KATSEYE (GANADOR)

Thomas Falcone por Shawn Mendes

Shawn Mendes Tom Pallant por YUNGBLUD

Banda sonora favorita

“A Very Jonas Christmas Movie (Original Soundtrack)”

“F1 the Album”

“Frankenstein (Soundtrack from the Netflix Film)”

“KPop Demon Hunters” (GANADOROR)

“Nobody Wants This Season 2: The Soundtrack”

“Sinners (Original Motion Picture Soundtrack)”

“Smurfs Movie Soundtrack (Music From & Inspired By)”

“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”

“Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”

“Wicked: For Good – The Soundtrack”

“Zombies 4: Dawn of the Vampires (Original Soundtrack)”

Estilo de gira favorito

Bad Bunny, “DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour”

Beyoncé, “Cowboy Carter Tour”

Billie Eilish, “Hit Me Hard and Soft: The Tour”

BLACKPINK, “Deadline World Tour”

Dua Lipa, “Radical Optimism Tour”

Ella Langley, “Still Hungover Tour”

KATSEYE, “Beautiful Chaos Tour”

Lady Gaga, “The Mayhem Ball”

Sabrina Carpenter, “Short n' Sweet Tour”

Tate McRae, “Miss Possessive Tour”

Taylor Swift, “Taylor Swift | The Eras Tour” (GANADORA)

Zara Larsson, “Midnight Sun Tour”

Tradición de gira favorita

Benson Boone, Cover song

Beyoncé, Blue Ivy & Rumi on stage

Billie Eilish, “when the party’s over” silent loop

Coldplay, Crowd cam (GANADOR)

Dua Lipa, Surprise guest

Jonas Brothers, Surprise guest

KATSEYE, “Gnarly” dance break

Lainey Wilson, Cowgirl of the night

ROLE MODEL, Sally

Sabrina Carpenter, Celebrity “Juno” arrest

Tate McRae, Fan cam on stage

Zara Larsson, “Lush Life” star

Colaboración de K-pop favorita (nueva categoría)