Taylor Swift y Travis Kelce presumen de amor en los iHeartRadio Music Awards 2026

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en los grandes protagonistas de los iHeartRadio Music Awards 2026. Este 26 de marzo, la pareja ha acudido junta por primera vez a una gala de premios en el Dolby Theatre de Hollywood. Eso ha despertado la atención de todos los fans y asistentes, pues la artista y el jugador de la NFL se comprometieron el año pasado.

A nivel musical, la estrella estadounidense se ha convertido en la artista más premiada en la historia de los iHeartRadio Music Awards con 41 reconocimientos, de los cuales seis ha conseguido esta noche. Su felicidad, por tanto, ha sido completa: profesional y personal.

Travis Kelce y Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026 | Christopher Polk / Billboard vía Getty Images

Por supuesto, Taylor Swift y Travis Kelce han estado sentados al lado durante la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2026. Eso ha provocado que la pareja se diera numerosos besos para celebrar los numerosos premios recibidos por la cantante.

El discurso de Taylor Swift sobre Travis Kelc

Al recoger el premio a Álbum pop del año, Taylor Swift ha querido mencionar a su prometido con unas románticas palabras. "The Life of a Showgirl estuvo inspirado en la energía que sentía al mirar al público, veros a todos y conectar con vosotros cada noche", ha empezado diciendo sobre los fans que acudieron a su gira The Eras Tour. "El álbum salió con esa energía de sentirme muy feliz, fuerte, segura y libre. Así que quiero dar las gracias a los fans por darme esa sensación", ha añadido antes de hablar de Kelce.

"Este álbum probablemente también se siente tan feliz, seguro y libre porque así es como me siento cada día de mi vida gracias a mi prometido, que está aquí esta noche", ha añadido la cantante. Por su parte, el deportista ha reaccionado con un movimiento de labios: "Te quiero".

¡El anillo!

Durante la actuación de Raye, Taylor Swift ha presumido de su anillo de compromiso. La británica ha interpretado su éxito WHERE IS MY HUSBAND!, que en español significa "¡DÓNDE ESTÁ MI MARIDO!".

Al inicio de la canción, cuando Raye canta estas palabras, las cámaras han enfocado a Taylor Swift. Mientras cantaba la canción mirando a Travis Kelce, la estadounidense ha alzado su mano para enseñarle el anillo al deportista.

Este pequeño gesto demuestra el intenso amor que une a la pareja, que tiene previsto celebrar su boda a lo largo de este año.