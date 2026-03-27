Miley Cyrus honra a 'Hannah Montana' con su discurso en los iHeartRadio Music Awards 2026

Este 26 de marzo se ha celebrado la gala de los iHeartRadio Music Awards 2026, donde Taylor Swift ha arrasado con seis premios. Sin embargo, Miley Cyrus también ha sido una de las protagonistas de la noche al recoger el premio Innovator en honor al impacto global de su carrera.

Por supuesto, la estadounidense no ha querido omitir a Hannah Montana de su discurso. Cyrus está en plena celebración por el 20.º aniversario del personaje que le dio la fama. De hecho, este 27 de marzo ha publicado la canciónYounger You para el especial de Disney+. Sobre el escenario del Dolby Theatre, la artista ha comentado que festejar los 20 años de la serie ha sido "un sueño hecho realidad".

"Siempre he escrito canciones e historias porque amo hacerlo"

"Hannah Montana me inspiró en mi propia carrera", ha dicho la cantante de Flowers. "Me enamoré de la idea de que puedes crear un personaje que te dé la seguridad y el valor para actuar de manera auténtica", ha añadido sobre la producción.

Por su parte, Cyrus ha continuado su discurso valorando el impacto de los premios en su carrera: "Siempre he escrito canciones e historias porque amo hacerlo, y ganar premios por ese trabajo, por supuesto, es gratificante, pero no es mi brújula. Porque si lo fuera, estoy segura de que terminaría muy perdida".

"Cuando la victoria no es el reconocimiento, sino crear arte que llegue al corazón de personas que tal vez nunca conozca, me trae un tipo de alegría que es profundamente significativa", ha añadido la artista. "Mi 'yo' de joven está muy honrada de compartir este momento con ustedes. Estoy orgullosa de estar aquí y decirles cuánto significan para mí", ha zanjado con una referencia a Younger You.