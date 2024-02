Tres fechas clave del mes de marzo (y una en abril): las cantantes que estrenan nuevo disco

Conviene agarrarse fuerte porque marzo llega con una buena remesa de éxitos pop.

Tres grandes estrellas de la música lanzarán sus nuevos discos. Ariana Grande, Shakira y Beyoncé sacudirán la industria con unos álbumes tan esperados como deseados... Y en abril es turno de lo nuevo de Taylor Swift.

Cuatro estrellas alineadas para despuntar en la primera mitad de un año en el que también llegará lo nuevo de Lana del Rey en septiembre y el próximo trabajo de Dua Lipa, que no tiene fecha pero sí dos canciones adelantadas. Mucho ojo porque los cimientos de la música pueden removerse... y los fans ya se frotan las manos.

Ariana Grande - Eternal Sunshine - 8 de marzo

Es el séptimo disco de su carrera y supone un regreso a la música por todo lo alto tras el éxito de Positions.

Ariana Grande, que llevaba sin publicar una nueva canción original desde 2020, lanzó el primer adelanto el pasado 12 de enero. Yes and?, un tema optimista en el que recupera autoestima tras un tiempo de ausencia. Su fallido matrimonio con Dalton Gomez y el rodaje de la película Wicked ocuparon todo su tiempo estos tres últimos años, en los que solo había participado en colaboraciones con The Weeknd o Doja Cat.

Eternal Sunshine estará disponible el 8 de marzo y de momento se conocen los títulos de 9 de las 13 canciones que lo forman.

Tracklist de Eternal Sunshine:

1. intro (end of the world)

2. bye

3. dont wanna break up again

4. -----

5. eternal sunshine

6. supernatural

7. true story

8. -----

9. yes, and?

10. we can't be friends (wait for your love)

11. i wish hated you

12. -----

13. -----

Shakira - Las mujeres ya no lloran - 22 de marzo

Después de un 2023 lleno de Shakirazos, la colombiana ya tiene preparado su nuevo trabajo.

Las mujeres ya no lloran es el duodécimo disco de su carrera y llega acompañado de cuatro portadas formadas por diferentes piedras preciosas, cada una de ellas con un significado diferente. La esmeralda representa la confianza, el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad y el diamante la fuerza.

Tracklist de 'Las mujeres ya no lloran'

El disco, producido por Jaime de la Iguana, cuenta con un total de 16 canciones. Ocho son temas inéditos y los siete restantes corresponden a canciones ya estrenadas a lo largo de este último año. Los únicos cuatro que singles que están confirmados son:

Music Sessions Vol. 53 con Bizarrap

con Bizarrap TQG con Karol G

con Karol G Te Felicito con Rauw Alejandro

con Rauw Alejandro Copa Vacía con Manuel Turizo

Beyoncé - Renaissance act. II - 29 de marzo

Lo anunció en medio de la Super Bowl y con él da un volantazo a su sonido. Beyoncé se sumerge en el mundo del country con el act II de su disco Reinaissance, que será una trilogía y saldrá a la venta el próximo 29 de marzo. La cantante nació y creció en Houston, una de las ciudades más importantes del estado sureño, donde el género country tiene sus raíces.

De manera simultánea al spot publicitario con el que pretendía "romper internet", la cantante liberó los dos primeros adelantos del álbum. Se llaman Texas Hold'Em y 16 Carriages y desde hace una semana está n disponibles en todas las plataformas.

Taylor Swift - The Tortured Poets Departament - 29 de abril

Los swifties esperaban con ansias que anunciase Reputation (Taylor's Version), pero la de Pensilvania tenía un as bajo la manga. The Tortured Poets Departament será su próximo disco y según las teorías, estará lleno de referencias a su expareja Joe Aldwyn.

La cantante anunció el estreno de su nuevo disco el mismo día que recibía el Grammy a Mejor Álbum por Midnights, el cuarto gramófono de su carrera en esta categoría. Taylor se convertía así en la única artista de la historia de la música con cuatro discos premiados en la candidatura dorada, la más importante.

Tracklist de The Tortured Poets Departament

Side A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Side B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (Florence + the Machine)

Side C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Side D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus Track: The Manuscript

El disco tiene, además, un bonus track llamado The Manustript, y la edición vinilo cuenta con 24 páginas encuadernadas con tres letras manuscritas y fotos nunca antes vistas.