'Training Season' es un decálogo musical para conquistar a Dua Lipa, que está harta de malas citas

Dos semanas después de presentarla en vivo en los Premios Grammy, Dua Lipa lanza el segundo adelanto de su próximo disco.

Training Season es más directo que Houdini, pero ambos singles guardan la esencia de los sonidos sesenteros que han inspirado este nuevo álbum. Aun sin fecha prevista de estreno, la cantante prepara el sucesor de Future Nostalgia, un éxito pandémico que la puso en el punto de mira de la industria. Aunque Houdini no ha tocado el número 1, sí lo ha acariciado, manteniéndose inerte en las listas.

Como si de un decálogo de conquista se tratase, la británica relata cómo debe ser (y cómo debe actuar) un hombre para seducirla. "Necesito a alguien que me abrace / Más profundo de lo que jamás he conocido / Cuyo amor se siente como un rodeo / Sabe cómo tomar el control / Cuando soy vulnerable", canta la artista, que a sus 28 años no quiere perder el tiempo ni terminar hastiada cada vez que se entregue para conocer a un hombre.

En el vídeo, dirigido por Vincent Haycock, Dua Lipa se convierte en el centro de atención mientras todo a su alrededor es tan difuso como caótico. Así han sido los hombres que ha conocido hasta ahora. "En la canción hablo de que estoy harta de decirle a los hombres cómo tener citas conmigo, pero también va de aprender de las experiencias y de crecer como persona. En algún momento dejas de buscar aprendices y te interesas más por encontrar a alguien que está en tu mismo punto", dijo a Variety.