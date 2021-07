Hace diez años ya que se apagó la voz de Amy Winehouse.

Su mánager encontró su cuerpo sin vida tendido en su cama el 23 de julio de 2011. Junto a la diva del blanca del soul, tres botellas de vodka. La autopsia confirmó que la cantante de 27 años había sufrido una intoxicación etíilca.

El mundo de la música se despidió aquel día de uno de sus talentos más prometedores que nos dejó himnos que hoy aún nos ponen la piel de gallina. Un legado musical imborrable.

Su voz gutural, tan potente que le permitía transitar entre el jazz, el soul o el ska, era su seña de identidad. Diez años después de su fallecimiento recordamos tres de sus himnos imprescindibles.

'Back To Black'

Amy Winehouse compuso Back to back junto al británico Mark Ronson. El éxito de este tema en 2006 lanzó a la cantante a la fama absoluta. El título, leído ahora, puede interpretarse con tintes premonitorios. Su letra, que escribió ella misma, está inspirada en la angustia y el dolor que vivió tras la ruptura con su pareja. Es la vuelta a la oscuridad como estilo de vida, después de la separación. Volver a la depresión y los excesos de drogas y alcohol, que acabarían con ella cinco años más tarde.

'You Know Im No Good'

Otro de los sencillos del álbum Back To Black. La canción fue un bombazo que hoy muchos seriéfilos vinculan con una serie de culto reciente. Es la canción que se usaba en los anuncios de la fantástica serie Mad Men.

'Rehab'

Probablemente se trate de la canción más famosa de Amy Winehouse. El tema sirvió para popularizar y traer a las nuevas generaciones su estilo musical, basado en el soul y el jazz. Amy habla con el corazón abierto sobre el proceso de rehabilitación.

Intentaron hacerme ir a una clínica de rehabilitación,

pero dije: no, no, no".

Sí, he estado puesta,

pero cuando vuelva (a estar sobria)

tú lo sabrás, lo sabrás, lo sabrás.