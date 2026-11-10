Veintiuno se une al nuevo disco de Éxtasis: "¡Qué bonito escribir juntos!"
Éxtasis prepara su segundo álbum de estudio y ha sumado a Veintiuno al proyecto. Los de Barcelona han presentado un avance del nuevo single con una reflexión sobre su relación con los de Toledo.
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Gerard Giner y Diego Arroyo unen sus voces en el nuevo disco de Éxtasis.
El cantante de Veintiuno se ha sumado al proyecto con una canción escrita a cuatro manos de la que ya tenemos el primer adelanto.
Los dos artistas han publicado en Instagram un vídeo haciendo sonar el tema junto a un texto en el que repasan la unión de ambas bandas.
"La historia entre Veintiuno y Éxtasis se remonta hasta 2019. Hay muchos factores que nos entrelazan y nos unen de una forma bonita. Graban en el mismo estudio que nosotros, con los mismos productores y los hemos visto crecer poco a poco muy de cerca. Son un claro ejemplo de constancia, curro y canciones", señalan los intérpretes de Qué les Voy a Decir, y añaden: "Y con esto nos identificamos".
La unión de Veintiuno y Éxtasis va más allá: "Son una banda de colegas y esto hace que todo tenga el sentido del mundo. Estamos muy felices de que formen parte de nuestro segundo disco, este que tantas alegrías nos está dando y con el que estamos empezando a dar el giro que llevamos tiempo soñando", apuntan sobre el álbum, aún sin fecha, que llegará con una gira de salas en enero, febrero y marzo de 2027.
"GRACIAS VEINTIUNO por uniros a esta banda de amigos, por componer el tema con nosotros y echar cuatro días en Madrid compartiendo música, anécdotas, canciones y vida", cierran al compartir el primer adelanto de la canción en la que Diego se muestra feliz de colaborar. "Qué bonito estuvo escribir juntos este tema 🖤", escribe el cantante en Instagram.
La letra de la canción de Veintiuno y Éxtasis
Y si nadie lo comprende
En el fondo me da igual
Hago todo lo que puedo
Con las cartas que me dan
Y sabes, ojalá que no se apague
Y que seamos los que quedan
Cuando ya no queda nadie
Y no me vale que te quedes por quedarte
De tan lejos como quieras
Pero guárdame una parte
Pero guárdame una parte