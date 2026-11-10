Veintiuno se une al nuevo disco de Éxtasis: "¡Qué bonito escribir juntos!"

Gerard Giner y Diego Arroyo unen sus voces en el nuevo disco de Éxtasis.

El cantante de Veintiuno se ha sumado al proyecto con una canción escrita a cuatro manos de la que ya tenemos el primer adelanto.

Los dos artistas han publicado en Instagram un vídeo haciendo sonar el tema junto a un texto en el que repasan la unión de ambas bandas.

"La historia entre Veintiuno y Éxtasis se remonta hasta 2019. Hay muchos factores que nos entrelazan y nos unen de una forma bonita. Graban en el mismo estudio que nosotros, con los mismos productores y los hemos visto crecer poco a poco muy de cerca. Son un claro ejemplo de constancia, curro y canciones", señalan los intérpretes de Qué les Voy a Decir, y añaden: "Y con esto nos identificamos".

La unión de Veintiuno y Éxtasis va más allá: "Son una banda de colegas y esto hace que todo tenga el sentido del mundo. Estamos muy felices de que formen parte de nuestro segundo disco, este que tantas alegrías nos está dando y con el que estamos empezando a dar el giro que llevamos tiempo soñando", apuntan sobre el álbum, aún sin fecha, que llegará con una gira de salas en enero, febrero y marzo de 2027.

"GRACIAS VEINTIUNO por uniros a esta banda de amigos, por componer el tema con nosotros y echar cuatro días en Madrid compartiendo música, anécdotas, canciones y vida", cierran al compartir el primer adelanto de la canción en la que Diego se muestra feliz de colaborar. "Qué bonito estuvo escribir juntos este tema 🖤", escribe el cantante en Instagram.

La letra de la canción de Veintiuno y Éxtasis

Y si nadie lo comprende

En el fondo me da igual

Hago todo lo que puedo

Con las cartas que me dan

Y sabes, ojalá que no se apague

Y que seamos los que quedan

Cuando ya no queda nadie

Y no me vale que te quedes por quedarte

De tan lejos como quieras

Pero guárdame una parte

Pero guárdame una parte