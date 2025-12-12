Venta de entradas para el único concierto de Don Omar en España: dónde comprarlas y precios

Don Omar aterrizará en España en 2026 con un solo concierto en Europa, y Santa Cruz de Tenerife será el escenario para recibir a 'El Rey del reguetón'. Te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para no quedarte sin entradas para esta cita musical tan especial.

Don Omar podría dejar la música tras su gira en 2026, pero no lo hará sin pasar por España.

El artista ha confirmado el que se convierte en su único concierto en Europa: un show sin precedentes en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el Tenerife Cook Music Fest.

Será el 16 de julio cuando el artista se suba al escenario en un espectáculo que promete ser único, pues se está diseñando un show diseñado expresamente para esta fecha. En él, el intérprete de Dale Don combinará sus grandes himnos con una propuesta renovada pensada para ofrecer una experiencia inolvidable a sus seguidores en España.

"No es solo un concierto… es la experiencia que marcará tu verano", adelanta el festival.

Cuándo comprar las entradas

Los abonos generales para el festival ya se pueden conseguir, pero la venta de entradas para la jornada del 16 de julio y ver a así a los artistas del cartel de ese día, como Don Omar, comienza este viernes 12 de diciembre a las 12:00 hora peninsular, y 11:00 hora canaria.

Se trata de unan nueva remesa de entradas para el festival, por eso hasta ese momento aparecen como 'agotadas' ese día de la cita musical.

Dónde comprar las entradas

Para poder ver a Don Omar en verano de 2026 debes acceder a la venta a través de la web oficial del festival. Allí podrás obtener toda la información sobre el tipo de entrada.

Precio de las entradas

A falta de conocer el precio exacto de las entradas por día del Cook Music Fest, ya se pueden comprar los abonos generales de tres días (1,2 y 3 de julio) por 140 euros.

Por otro lado, todavía quedan disponibles entradas de día para los días viernes 17 y sábado 18, a un precio de 55 euros.