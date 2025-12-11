Última hora de la venta de entradas 'LUX TOUR' de Rosalía: nuevas fechas, precios, cómo comprarlas y más
Rosalía revoluciona a sus fans este jueves 11 de diciembre con la venta general de las entradas de su gira en 2026, LUX TOUR. La artista dará 53 conciertos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con ocho fechas confirmadas en España entre Barcelona y Madrid. Sigue de cerca todo lo que tienes que saber sobre la venta de entradas, minuto a minuto.
Venta de entradas del 'LUX TOUR 2026' de Rosalía: cómo y cuándo comprarlas
RECOMENDACIONES PARA CONSEGUIR ENTRADAS
Aunque la demanda para ver a Rosalía en concierto en 2026 es altísima, hay algunas cosas que puede hacer para estar más cerca de comprar entradas:
- Inicia sesión antes de la venta en Ticketmaster.
- No refresques la página cuando empiece la venta.
- Abre solo una pestaña para la venta, porque el sistema de Ticketmaster te podría detectar como bot si despliegas varias ventanas.
- Nunca retrocedas una vez hayas accedido al plano del recinto para escoger las entradas.
SALA DE ESPERA, ¿SÍ O NO?
Hay mucho debate sobre cómo se establece el orden en el que los interesados entran a la compra de los conciertos. En el caso del LUX TOUR de Rosalía, Ticketmaster recomienda acceder a la sala de espera para la venta general entre 30 y 45 minutos antes.
Sin embargo, el que entra primero a la sala de espera no es necesariamente el primero en la cola virtual para acceder a la venta. El orden es completamente aleatorio, aunque puede depender de la conexión a internet. Es importante no refrescar la página cuando empiece la hora de la venta.
¿QUÉ PUEDO HACER SI NO CONSIGO ENTRADAS?
No queremos ser pesimistas, pero es muy probable que gran parte de los interesados en asistir a los conciertos de Rosalía con su LUX TOUR se queden sin entradas, dada la alta demanda de los shows de la artista, y que se trata de una gira de arenas y no de estadios.
Pero no conseguir entrada en la venta general no es la última oportunidad, pues Ticketmaster habilita el programa Fan to Fan, que estará disponible 72 horas después de la venta general. Se trata de una plataforma segura para que los aficionados compren y vendan entradas directamente entre sí, con un precio razonable. Recuerda que tu móvil es tu entrada y que para entrar a los shows de España solo se podrá hacer con Entradas Móviles (en formato QR), por lo que no habrá entradas disponibles en PDF ni en papel para así garantizar una reventa justa.
DE CONCIERTOS REDUCIDOS EN 2017 A GRANDES ARENAS EN 2026
Horas antes de la venta general del LUX TOUR 2026, los fans de Rosalía que la siguen desde sus inicios recuerdan cómo la artista les agradecía en privado que hubiesen asistido a sus conciertos, allá por el 2017. ¡Qué bonito!
ROSALÍA AGOTA EN MINUTOS LAS ENTRADAS EN BRASIL
Tras agostarse las entradas en cuestión de media hora para el concierto de Río de Janeiro, Rosalía anunció una nueva fecha en el Farmasi Arena de la capital brasileña: el 11 de agosto.
¡Que los fans españoles se preparen para la venta general de hoy!
CÓMO VER A ROSALÍA EN OTROS PAÍSES
Las entradas de la gira en su totalidad se podrán comprar a través de la venta general el jueves 11 de diciembre. Para acceder a la compra del show en otros países, entra en la página web de Ticketmaster o Live Nation a nivel local, dependiendo del lugar. Por ejemplo, si quieres ir a Italia a ver a Rosalía con su LUX TOUR, tendrás que acceder a la venta en Ticketmaster Italia.
MÁS Y MÁS FECHAS DEL 'LUX TOUR'
Recuerda que, además de los ocho conciertos del LUX TOUR en España, hay muchas más fechas fuera de nuestras fronteras, y Rosalía no para de anunciar más. En total, la catalana da más de 53 shows, así que no descartes la idea de viajar a otra ciudad para disfrutar de este espectáculo.
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 23 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome – NUEVA FECHA
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 6 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2 – NUEVA FECHA
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 6 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center – NUEVA FECHA
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 17 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden – NUEVA FECHA
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 1 de julio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum – NUEVA FECHA
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 27 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena – NUEVA FECHA
- 29 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena – NUEVA FECHA
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 11 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena – NUEVA FECHA
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG – NUEVA FECHA
- 16 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 28 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes – NUEVA FECHA
- 29 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes – NUEVA FECHA
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico
PRECIO DE LAS ENTRADAS DEL 'LUX TOUR'
Tras la preventa de LUX TOUR conocemos los precios oficiales de los conciertos en Madrid y Barcelona:
- PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos
- PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos
- PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos
- PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos
- VIP 1 Rosalía Diamond Package - Front Stage Felipe || 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 2 Rosalía Diamond Package - Front Stage Fuente del Berro 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 3 Rosalía Diamond Package - Grada 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 4 Rosalía Gold Package - Front Stage Felipe || 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 5 Rosalía Gold Package - Front Stage Fuente del Berro 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 6 Rosalía Silver Package 267,10 € + 35,50 € gastos
Si en algún momento estos precios no concuerdan cuando se seleccione la entrada, es a causa de los precios dinámicos. Recordamos que estos son un sistema que ajusta el costo de las entradas en función de la demanda en tiempo real. Empresas como Ticketmaster han adoptado esta estrategia para, según el exdirector de la plataforma, combatir la reventa y evitar que el precio se dispare en el mercado de segunda mano.
CÓMO Y DÓNDE COMPRAR ENTRADAS PARA MADRID Y BARCELONA
Al igual que la preventa, los interesados en asistir a los conciertos de Rosalía en España tendrán dos horarios distintos, según los shows a los que quieran ir como espectadores:
A las 10:00, estarán disponibles las entradas de estas cuatro fechas:
- Lunes 30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Miércoles 1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Lunes 13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- Miércoles 15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- Viernes 3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Sábado 4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid
- Viernes 17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
- Sábado 18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona
La sala de espera para la venta general abre 30-45 minutos antes y en esta fase se podrán comprar un total de cuatro entradas por método de pago.
Las entradas estarán disponibles en livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Movistar Arena ( en el caso de Madrid).
¡HOY ES LA VENTA GENERAL PARA 'LUX TOUR'!
Después de una preventa de vértigo, llega la venta general para conseguir entradas para ver aRosalíaen 2026. Se trata de la última oportunidad oficial para conseguir los tickets y ver a la catalana en esta nueva gira, que no para de sumar conciertos.