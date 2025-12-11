Última hora de la venta de entradas 'LUX TOUR' de Rosalía: nuevas fechas, precios, cómo comprarlas y más

SALA DE ESPERA, ¿SÍ O NO?

Hay mucho debate sobre cómo se establece el orden en el que los interesados entran a la compra de los conciertos. En el caso del LUX TOUR de Rosalía, Ticketmaster recomienda acceder a la sala de espera para la venta general entre 30 y 45 minutos antes.

Sin embargo, el que entra primero a la sala de espera no es necesariamente el primero en la cola virtual para acceder a la venta. El orden es completamente aleatorio, aunque puede depender de la conexión a internet. Es importante no refrescar la página cuando empiece la hora de la venta.