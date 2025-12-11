Eva Soriano canta 'Devuélveme la vida' con Antonio Orozco en su concierto en Madrid

Eva Soriano no solo canta en Cuerpos especiales, el anti-morning show de Europa FM; también lo hace sobre escenarios tan prestigiosos como el del Movistar Arena de Madrid, donde este miércoles 10 de diciembre ha tenido la oportunidad de cantar en directo con el mismísimo Antonio Orozco.

La presentadora de Cuerpos especiales y el cantante barcelonés han unido sus voces en una de las canciones más bonitas de principios de siglo: Devuélveme la vida (2001). Y lo han hecho en un concierto muy especial, ya que ha sido el último show de La Gira De Mi Vida en 2025.

Durante la actuación, Antonio Orozco se ha mostrado muy generoso con Eva Soriano para que pudiera lucir su voz ante el público, que ha recibido a la humorista entre vítores y aplausos. Al terminar, ambos se han fundido en un abrazo. Además, al final del concierto, el artista ha agradecido la presencia de Eva Soriano y la de sus otros dos invitados de la noche: Antoñito Molina y Pablo López.

Una historia muy larga

Lo cierto es que esta fusión musical se ha hecho mucho de rogar... La historia es larga, pero lo importante es que Antonio Orozco prometió acudir por sorpresa un día a Cuerpos especiales para cantar con Eva Soriano, y eso nunca ocurrió. Como consecuencia, el pasado 2 de octubre, ambos interpretaron una versión muy curiosa de Devuélveme la vida: "Promesas incumplidas / Siempre la misma ruina / Si no vas a cumplir / Y siempre dices cosas por decir / No digas... que se vienen cositas", cantaron.

En esa misma visita de Orozco, el cantante quiso compensar a Eva Soriano y le propuso cantar con él en el Movistar Arena. "No soporto la idea de que te hayas ido a un escenario a bailar con Chayanne. Vas a lucir como te mereces", dijo. Y, por fin, ¡su unión se ha hecho realidad!

Eva Soriano ya tenía experiencia en el Movistar Arena

No es la primera vez que Eva Soriano actúa en el Movistar Arena de Madrid. En 2023, se subió al mismo escenario para cantar Desastre de persona junto a Ginebras.

"No queríamos estar solas en el escenario", explicó Sandra, guitarrista del grupo. "Queremos que nos acompañe una persona que hace muchísimo reír. Que canta de puta madre, pero no es cantante. Que ha estado en un programa de televisión, que es enorme, que admiramos muchísimo, que está cambiando la historia de este país en la televisión. Esa persona, ese desastre de persona, esta noche es Eva Soriano".

El pasado de Eva Soriano como cantante de orquesta

La experiencia de Eva Soriano como vocalista es larga... Aparte de dar la nota siempre en Cuerpos especiales, quedó cuarta en Tu cara me suena 9 y ejerció como cantante de orquesta "de los 16 a los 21 años".

Así lo explicó ella misma en el programa de Europa FM: "Yo tengo un currículo que madre mía. Estuve en la Firmamento, en Caribe...". El objetivo cuando ella trabajaba era entrar en la BBC (bodas, bautizos y comuniones). "Es un trabajo como de funcionario. Te haces toda la temporada BBC, te sacas un dinero y eso que te ahorras para el verano", dijo durante su entrevista a Zeus, líder de París de Noia.