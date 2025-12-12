¿Qué pueblo debe llevarse el premio de la tercera semana de 'Pueblos especiales'?

Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

¡Empieza el enfrentamiento y esta vez tenemos candidatos de cuatro provincias!

Almería, Cáceres, Cuenca y Ávila se enfrentan en la tercera semana del concurso Pueblos especiales con Bédar, Valencia de Alcántara, Zafra de Záncara y Cuevas del Valle como representantes.

Localidades con mucha historia, fiestas en abundancia y gastronomía premium compiten por ver cuál se une a Almedinilla (Córdoba) y Cortes (Navarra) en la lista de las más molonas. ¿Cuál ganará?

Anímate y siéntate en la mesa del jurado de Cuerpos especiales y elige tu favorita. ¡Solo una puede llevarse el premio que viene acompañado de un kit del programa para su embajador! El plazo para votar se cierra el 15 de diciembre a las 07:00 horas.

Durante el programa del lunes, conoceremos al pueblo ganador y se abrirá una nueva semana de concurso. Si quieres participar y demostrar que tu pueblo merece llevarse este reconocimiento manda un mensaje al 619 441 746.