¿Qué pueblo debe llevarse el premio de la tercera semana de 'Pueblos especiales'?
Cuatro candidatos se enfrentan en la tercera semana de Pueblos especiales y solo uno puede salir ganador. ¿A cuál le darías la corona? Vota en la nueva encuesta de Cuerpos especiales y elige a la localidad que debe formar parte de la lista de las más molonas junto a Almedinilla (Córdoba) y Cortes (Navarra).
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
¡Empieza el enfrentamiento y esta vez tenemos candidatos de cuatro provincias!
Almería, Cáceres, Cuenca y Ávila se enfrentan en la tercera semana del concurso Pueblos especiales con Bédar, Valencia de Alcántara, Zafra de Záncara y Cuevas del Valle como representantes.
Localidades con mucha historia, fiestas en abundancia y gastronomía premium compiten por ver cuál se une a Almedinilla (Córdoba) y Cortes (Navarra) en la lista de las más molonas. ¿Cuál ganará?
Anímate y siéntate en la mesa del jurado de Cuerpos especiales y elige tu favorita. ¡Solo una puede llevarse el premio que viene acompañado de un kit del programa para su embajador! El plazo para votar se cierra el 15 de diciembre a las 07:00 horas.
Durante el programa del lunes, conoceremos al pueblo ganador y se abrirá una nueva semana de concurso. Si quieres participar y demostrar que tu pueblo merece llevarse este reconocimiento manda un mensaje al 619 441 746.
Pueblos Especiales III - elige el ganador de la semana
- 1
Zafra de Záncara (Cuenca)
Población - 80 habitantes | Reclamo - Zafra Rock | Otras cosas típicas - las fiestas del domingo del Rosario con peñas, charangas o orquesta , las vistas y la comida con platos como las gachas, el ajoarriero o el morteruelo
- 2
Valencia de Alcántara (Cáceres)
Población - 5.196 habitantes | Reclamo - conjunto megalítico más grande de toda Europa y el barrio gótico judío | Otras cosas típicas - la boda de la Infanta Isabel y la gastronomía con platos como las migas de pan, el bacalao a la dorada, los bollos de pascua, las empanadas fritas
- 3
Cuevas del Valle (Ávila)
Población - 500 habitantes | Reclamo - calles de piedra, soportales, rutas de senderismo en el Valle del Tiétar y una calzada romana transitable | Otras cosas típicas - Las fiestas en julio, con más de 10 peñas
- 4
Bédar (Almería)
Población - 976 habitantes | Reclamo - las fiestas de mayo a septiembre | Otras cosas típicas - la ruta de senderismo minera, la ausencia de coches (es 100% peatonal), las patatas a lo pobre y las fiestas, la más importante la de Moros y cristianos en septiembre con paella al final