Así suenan los adelantos de las canciones del Benidorm Fest 2026

Te interesa Gonzalo Pinillos pule su actuación para Eurovisión Junior: así ha sido el segundo ensayo

El Benidorm Fest 2026 sigue su curso a pesar de que España se haya retirado de la próxima edición de Eurovisión por la presencia de Israel. Por primera vez, el ganador no será nuestro representante en el festival europeo, pero sí se llevará un premio económico de 150.000 euros.

Las canciones completas verán la luz el próximo jueves 18 de diciembre, pero una semana antes han querido compartir pequeños adelantos de las 18 composiciones para abrir apetito. Sin embargo, siguen sin conocerse los títulos. Entre los participantes, destacan nombres como Funambulista, KU Minerva, Luna Ki, MAYO, Mikel Herzog Jr. o Miranda!&bailamamá.

La nueva edición del Benidorm Fest tendrá lugar los días 10, 12 y 14 de febrero con cuatro grandes presentadores: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Lalachus e Inés Hernand.

Asha

Hajar Sbihi, de nombre artístico Asha, es una cantante y compositora que combina español y francés en su canción para el Benidorm Fest 2026. La guitarra es la gran protagonista del adelanto. "Tú me debe' algo y lo sabe'", dice una parte de la letra.

Atyat

Cantante, bailarina y actriz, Aytat lleva su fusión de urbano, flamenco, reguetón y sonidos árabe a su tema para el festival nacional.

Dani J

La bachata llega de la mano de Dani J, un artista sevillano que tiene su propio sello discográfico. "Bailándote se para el tiempo / Bailándote me vuelvo eterno", dice el que podría ser el estribillo del tema.

Funambulista

El adelanto de Funambulista, grupo bien conocido y liderado por Diego Cantero​, es uno de los más misteriosos del Benidorm Fest 2026, ya que apenas deja entrever cómo será la canción.

Greg Taro

El cantante y compositor, que pasó su infancia en Japón, trae un tema romántico: "Cuando me hablas al oído...", dice el inicio del adelanto.

Izan Llunas

Tras su éxito al interpretar a Luis Miguel en su serie biográfica, el joven de 21 años también apuesta por el amor probar suerte en el festival: "Desde aquella noche no puedo dormir / Doblé mis sentimientos como origami / Ya le pedí a Cupido que tú fueras pa' mí".

Kenneth

Años después de quedar finalista en La Voz Kids España, Kenneth llega al Benidorm Fest con una fusión entre lo urbano y la electrónica. "Aunque pase el tiempo / Seguiré estando aquí / Esperando en el lugar de siempre", canta.

KITAI

El rock tiene presencia en el festival gracias a KITAI, una banda de 2015 formada por la vocalista Kenya Saiz, el bajista Fabio, el batería Deivhook y el guitarrista Edu. "Voy dando palos de ciego / No me voy a rendir", cantan.

KU Minerva

KU Minerva, una de las grandes pioneras del dance en español en los 90, cumple las expectativas con su tema: "No volveré a rezar / Ni por ti ni a nadie más / No volveré a llorar".

Luna Ki

En la primera edición del Benidorm Fest, Luna Ki abandonó por un exceso de autotune. Ahora, trae un tema muy diferente, cuya letra y sonido invitan a bailar: "Que me quieras es una bomba".

María León ft. Julia Medina

El dúo entre la mexicana María León y la española Julia Medina (OT 2018, TCMS 11) componen un tema festivo: "Te prometo que no habrá ni un puto reproche / Ponte más tequilas, que hoy queremos derroche".

MAYO

Tras darse a conocer en Operación Triunfo 2023, MAYO mantiene el secretismo alrededor de su tema con un escueto adelanto con toques épicos.

Mikel Herzog Jr.

El aclamado concursante de Tu cara me suena 12 trae una canción pausada que promete indagar en su propia identidad: "Yo, mitad rubí, mitad carbón".

Miranda!&bailamamá

Miranda!, la mítica banda argentina de pop, trae junto a bailamamá una composición que promete ser un himno pegadizo: "Que pierdo el control / Y el ritmo de la respiración".

Rosalinda Galán

'La coplera eléctrica', tal y como ella misma se define, hacer honor a su nombre mezclando tradición y modernidad con un tema folclórico: "Arden en ganas de verme / Lloran si soy embustera / Prefieren darme la muerte / Que verme feliz con cualquiera", canta con castañuelas de fondo.

The Quinquis

Electrónica y funk se funden con la música quinqui de los años 70 en The Quinquis, un grupo que trae una canción enérgica: "Cuanto más te alejas / Más fuerte oigo la...", dice la última parte del adelanto.

Tony Grox & LUCYCALYS

El DJ, productor y compositor Tony Grox y la cantante LUCYCALYS apuestan por un estribillo repetitivo para meterse en las mentes del público.

A priori, ¿qué canciones del Benidorm Fest 2026 te despiertan más curiosidad?