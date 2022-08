El vestido de Taylor Swift revoluciona las redes por la indirecta que esconde hacia Kanye West

El mal rollo entre Taylor Swift y Kanye West se remonta a los MTV VMAs del 2009. Una jovencísima Swift, de tan solo 20 años y una larga carrera por delante, ganó el premio a Mejor Vídeo gracias a You belong with me, venciendo en esa categoría al de Single ladies de Beyoncé.

Cuando Taylor Swift subió al escenario para recibir el premio durante la gala y estaba agradeciendo el apoyo recibido, fue interrumpida por el rapero quitándole el micrófono. “Estoy muy feliz por ti. Ya te dejo terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos”, le dijo ante el asombro de todos.

El mal rollo continuó en 2016, el cantante lanzó Famous donde se refirió de manera machista y despectiva hacia Swift: “Siento que Taylor y yo podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra”.

Él se defendió asegurando que la cantante lo autorizó a nombrarla. Sin embargo, ella afirmó que Kanye sí le pidió permiso para incluirla en su canción, pero jamás le mostró la letra ni le especificó que iba a hacerlo de esa manera tan grosera.

Vuelve a triunfar 13 años después

Taylor Swift arrasa en los Video Music Awards: la lista completa de ganadores // Efe

En la edición de este año, la cantante ha vuelto a ganar el premio. Las redes no han parado de comentar que el vestido que llevaba es muy parecido al que se puso aquella noche en la que el rapero la humilló.

¿Será una indirecta? Solo lo sabe ella, pero sus fans parece que lo tienen claro.