Vetusta Morla anuncia las fechas y ciudades de la 'Gira de vuelta. Canciones de ida'

¡Ya tenemos las fechas y ciudades de Gira de vuelta. Canciones de ida de Vetusta Morla!

La banda madrileña regresa tras dos años de parón y lo hace con un tour del que ya han compartido todos los detalles La gira de Vetusta pasará por siete únicas ciudades y presentará una nueva propuesta musical con nuevas canciones.

Las ciudades y las fechas de la gira de Vetusta Morla

2 de octubre - Barcelona , Palau Sant Jordi

, Palau Sant Jordi 9 de octubre - Valencia , Roig Arena

, Roig Arena 24 octubre - Pamplona , Navarra Arena

, Navarra Arena 31 octubre - Málaga , Auditorio Municipal Cortijo de Torres

, Auditorio Municipal Cortijo de Torres 07 noviembre - A Coruña , Coliseum

, Coliseum 14 noviembre - Sevilla , Live Sur Stadium

, Live Sur Stadium 21 noviembre - Madrid, Movistar Arena

Todo sobre la preventa y venta de entradas de Vetusta Morla

Hay dos oportunidades para comprar entradas para disfrutar del regreso de Vetusta Morla a los escenarios.