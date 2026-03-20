Vetusta Morla anuncia las fechas y ciudades de la 'Gira de vuelta. Canciones de ida'
Siete ciudades serán testigos del regreso de Vetusta Morla. La banda madrileña ya ha hecho públicas las fechas y espacios de los conciertos de Gira de vuelta. Canciones de ida. La preventa de entradas empieza este martes 24 de marzo y la venta general, el jueves 26.
¡Ya tenemos las fechas y ciudades de Gira de vuelta. Canciones de ida de Vetusta Morla!
La banda madrileña regresa tras dos años de parón y lo hace con un tour del que ya han compartido todos los detalles La gira de Vetusta pasará por siete únicas ciudades y presentará una nueva propuesta musical con nuevas canciones.
Las ciudades y las fechas de la gira de Vetusta Morla
- 2 de octubre - Barcelona, Palau Sant Jordi
- 9 de octubre - Valencia, Roig Arena
- 24 octubre - Pamplona, Navarra Arena
- 31 octubre - Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres
- 07 noviembre - A Coruña, Coliseum
- 14 noviembre - Sevilla, Live Sur Stadium
- 21 noviembre - Madrid, Movistar Arena
Todo sobre la preventa y venta de entradas de Vetusta Morla
Hay dos oportunidades para comprar entradas para disfrutar del regreso de Vetusta Morla a los escenarios.
- El martes de 24 de marzo a las 12.00 horas se activa la preventa exclusiva para Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita
- El jueves 26 de marzo a las 12.00 horas, arranca venta general en vetustamorla.com.