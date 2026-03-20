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Vetusta Morla anuncia las fechas y ciudades de la 'Gira de vuelta. Canciones de ida'

Siete ciudades serán testigos del regreso de Vetusta Morla. La banda madrileña ya ha hecho públicas las fechas y espacios de los conciertos de Gira de vuelta. Canciones de ida. La preventa de entradas empieza este martes 24 de marzo y la venta general, el jueves 26.

Vetusta Morla - Figurantes
Vetusta Morla - Figurantes | Vestusta Morla

Europa FM

Madrid20/03/2026 12:11

¡Ya tenemos las fechas y ciudades de Gira de vuelta. Canciones de ida de Vetusta Morla!

La banda madrileña regresa tras dos años de parón y lo hace con un tour del que ya han compartido todos los detalles La gira de Vetusta pasará por siete únicas ciudades y presentará una nueva propuesta musical con nuevas canciones.

Las ciudades y las fechas de la gira de Vetusta Morla

  • 2 de octubre - Barcelona, Palau Sant Jordi
  • 9 de octubre - Valencia, Roig Arena
  • 24 octubre - Pamplona, Navarra Arena
  • 31 octubre - Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres
  • 07 noviembre - A Coruña, Coliseum
  • 14 noviembre - Sevilla, Live Sur Stadium
  • 21 noviembre - Madrid, Movistar Arena

Todo sobre la preventa y venta de entradas de Vetusta Morla

Hay dos oportunidades para comprar entradas para disfrutar del regreso de Vetusta Morla a los escenarios.

  • El martes de 24 de marzo a las 12.00 horas se activa la preventa exclusiva para Valientes, Comunidad Vetusta Morla, un espacio de suscripción gratuita
  • El jueves 26 de marzo a las 12.00 horas, arranca venta general en vetustamorla.com.