Los rumores de la participación de Shakira en el Mundial 2026 por su guiño a 'Waka Waka'

Shakira continúa sumando proyectos. La artista acaba de hacer historia en su concierto en Copacabana mientras continúa con su Las mujeres Ya no LLoran World Tour. Y, mientras tanto, se ha unido a artistas como Beéle y Zara Larsson con colaboraciones musicales.

Ahora la colombiana da una nueva sorpresa, pero de momento se mantiene el misterio: La cantante ha cambiado la foto principal de su cuenta en Instagram a una foto suya en el videoclip de sus mayores éxitos, Waka Waka.

Precisamente este 7 de mayo el hit del Mundial de Sudáfrica en 2010 cumple 16 años, por lo que podría ser un homenaje. Pero, por supuesto, este gesto no ha pasado desapercibido por los fans de la artista, que han empezado a compartir las teorías de los posibles próximos movimientos de Shakira.

Su posible participación en el Mundial 2026

Que Shakira rescate una imagen suya de su himno futbolero como foto de perfil para muchos significa el anuncio de su participación en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de este verano.

Desde Qatar 2022 son varias las canciones oficiales del Mundial con la FIFA. Este año la carta de presentación fue Lighter, de los artistas Jelly Roll y Carín León. El segundo estreno llegó de la mano de Belinda y Los Ángeles Azules al ritmo de Por Ella. Por su parte, el tercer tema está a cargo de Daddy Yankee, Echo.

Ahora se sospecha que Shakira podría volver a poner voz a un nuevo himno del Mundial, dado el gran éxito de Waka Waka en 2016. Y es que el videoclip del tema cuenta con 1.084.636.742 visualizaciones en YouTube a 7 de mayo de 2026. ¿Querrá la artista repetir este éxito?

¿Shakira junto a Lady gaga y The Weeknd?

Aunque no hay todavía ninguna confirmación oficial, en redes sociales se rumorea que Shakira participará en la banda sonora del Mundial 2026, y lo haría uniéndose a Lady Gaga y The Weeknd.

Una canción que uniría Norteamérica con Latinoamérica, lanzando un mensaje potente desde la competición, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.