Venta general de las entradas para ver a Olivia Rodrigo en Barcelona: fechas, precios y cómo comprarlas

Olivia Rodrigo está dispuesta a arrasar en su próxima gira The Unraveled Tour, sobre todo con lo que se espera el cierre de gira en Barcelona en mayo de 2027.

Ante la venta general de entradas, repasamos todo lo que tienes que tener en cuenta para poder ver a la intérprete de drop dead en directo en la única ciudad en la que actuará en España: precios, dónde y cómo comprar los tickets, cuántos conciertos da en el Palau Sant Jordi... ¡Apunta!

Las fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona

Ante la gran demanda de los fans en las preventas de entradas, Olivia Rodrigo ha estado ampliando el cartel del The Unraveled Tour y, en el caso de sus paradas en el Palau Sant Jordi, la artista ha sumado en total cuatro conciertos en Barcelona, la única ciudad española donde actuará la artista durante la gira de su próximo álbum, you seem pretty sad for a girl so in love.

Sábado, 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Domingo, 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Miércoles, 5 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Jueves, 6 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Cómo comprar las entradas de Olivia Rodrigo

Depsués de varias preventas, los fans de Olivia Rodrigo tienen una última oportunidad para conseguir entradas para ver a la cantante en Barcelona. Este jueves 7 de mayo a a las 12:00 horas comienza la venta general, aunque la sala de espera se abre a las 11:45 horas.

En el caso del último concierto anunciado, el del 6 de mayo de 2027, esta es la única oportunidad de los fans de conseguir entradas. Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés y cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets. Y habrá localidades disponibles para todas las fechas.

Durante la venta general, se recomienda iniciar sesión previamente, entrar pronto para evitar las prisas, utilizar un solo dispositivo y mantener una buena conexión a Internet.

Precios de Olivia Rodrigo en Barcelona

Estos son los precios oficiales de las entradas de la estadounidense en España:

Pista general: 124,50 euros

PL1 Grada: 147,50 euros

PL2 Grada: 124,50 euros

PL3 Grada: 96,50 euros

PL4 Grada: 73,50 euros

VIP 1: 385,50 euros

Además, existe un suplemento de Asiento Junto a Pasillo (sobre PLs GRADA) de 17 euros. Por su parte, las entradas Platinum Grada van desde 124,5 euros hasta 368,5 euros. Ticketmaster aplica un cargo de 2 euros por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).