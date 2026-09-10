Vetusta Morla anuncia 'Si vuelves', el primer single tras su parón

Pocas semanas antes de su regreso a los escenarios con Gira de vuelta. Canciones de ida , Vetusta Morla adelanta en un teaser el que será su próximo single, que llegará muy pronto.

Queda muy poquito para volver a disfrutar de Vetusta Morla sobre los escenarios. Después de dos años de parón, la banda vuelve con Gira de vuelta. Canciones de ida por arenas de toda España.

El 2 de octubre el grupo formado por Pucho, Guille Galván, Juanma Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González y David García 'el Indio' retomará los conciertos donde lo dejaron, porque desde Figurantes -publicado en 2024- la formación indie no ha vuelto a sacar un disco. Pero ahora, ante la sorpresa de sus fans, han anunciado un nuevo single que parece que abrirá esta nueva etapa del grupo.

Se trata de Si vuelves, y será lanzado el viernes 18 de septiembre. Así lo ha adelantado Vetusta Morla desde sus redes sociales, con el nombre del tema y la fecha de estreno, además de un pequeño teaser que adelanta que, quizás, la canción llega acompañada de un videoclip.

En los pocos segundos de adelanto se puede ver a una pareja en un coche, de viaje mientras miran por la ventana. Una temática que podría seguir precisamente ese regreso a la carretera y los escenarios de la propia banda.

Lo que deja claro Vetusta Morla es que no solo vuelve de gira, sino también con nueva música que parece que irán presentando desde los escenarios.

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