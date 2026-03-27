Vetusta Morla anuncia nuevos conciertos de su gira en Madrid y A Coruña: fechas y venta de entradas
Vetusta Morla sale de gira de regreso este 2026, y al colgar el cartel de sold out en varios conciertos el grupo ha anunciado dos nuevas fechas.
Después de un merecido descanso de dos años, Vetusta Morla vuelve a los ruedos con una gira de lo más especial: Gira de vuelta. Canciones de ida.
La banda indie se recorrerá España a partir de octubre de este 2026, reencontrándose con su público en cada directo. Y tras arrasar en la venta de entradas, el grupo ha anunciado dos nuevas fechas.
Los intérpretes de Los días raros añaden un concierto en A Coruña el 7 de noviembre, y suman un tercero en Madrid, el 19 de noviembre. Todo ello tras colgar el cartel de sold out de tres conciertos en dichas ciudades.
Cómo comprar las entradas para ver a Vetusta Morla
Las entradas para asistir a los conciertos de Vetusta Morla ya están a la venta, también las de las dos nuevas fechas en A Coruña y Madrid. Para acceder a la venta hay que entrar en la página web oficial del grupo y escoger el concierto al que se quiere asistir.
Todos los conciertos de Gira de vuelta. Canciones de ida
- 2 de octubre - Barcelona, Palau Sant Jordi
- 9 de octubre - Valencia, Roig Arena
- 24 octubre - Pamplona, Navarra Arena
- 31 octubre - Málaga, Auditorio Municipal Cortijo de Torres
- 06 noviembre - A Coruña, Coliseum - NUEVA FECHA
- 07 noviembre - A Coruña, Coliseum (Sold out)
- 14 noviembre - Sevilla, Live Sur Stadium
- 19 noviembre - Madrid, Movistar Arena - NUEVA FECHA
- 20 noviembre - Madrid, Movistar Arena (sold out)
- 21 noviembre - Madrid, Movistar Arena (sold out)