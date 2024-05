Vetusta Morla, Marwan e Ismael Serrano se unen a la protesta universitaria para exigir que se pare la "masacre" en Palestina

Tres grandes figuras de la música se han unido a la acampanada universitaria que pide el alto el fuego y el fin de la "masacre" en Gaza.

Hace tres días que más de 200 estudiantes permanecen acampados en la Universidad Complutense de Madrid para exigir a los gobiernos "que actúen y paren la masacre" de Palestina. Vetusta Morla, Marwan e Ismael Serrano se han unido a la acampada y han participado en las protestas a favor de la comunidad palestina este jueves.

"Estoy aquí porque nos convocaron de manera improvisada algunos artistas para mostrar nuestra solidaridad con estas movilizaciones y amplificar un poco un mensaje que lo que supone fundamentalmente es presionar a los gobiernos para que pasen de las palabras a los hechos y se ponga fin a la masacre que está ocurriendo en Gaza", ha dicho Ismael Serrano al canal 24 horas de RTVE.

"Los atentados de Hamás en octubre no pueden justificar el asesinato de más de 30 mil palestinos, ni la vulneración de los derechos humanos e internacionales", ha señalado este jueves Vetusta Morla en su perfil de 'X'.

En una sentada junto a los estudiantes, el grupo ha interpretado su recién estrenado tema ¡Ay, Madrid!, adelanto de su nuevo disco Figurantes.

Las acampadas universitarias se iniciaron este pasado miércoles. En el caso de la Complutense, unos 200 estudiantes se concentraron de manera indefinida con el objetivo de mostrar su apoyo con el pueblo palestino y exigir el fin del conflicto en Gaza.

Marwan, que tiene raíces palestinas por parte de padre, vive esta situación muy de cerca. "Toca mis raíces y lo que conozco desde pequeño. Vengo de una familia de refugiados palestinos que fueron expulsados de su tierra en 1958, cuando se creó el Estado de Israel. Me emociona mucho ver esta concentración de jóvenes, a los cuales se les acusa siempre de no mojarse por nada y no involucrarse. Aquí están, sacudiendo las conciencias y es algo que me emociona mucho", aseguraba el cantautor al micrófono de la cadena pública.

Estas concentraciones se han replicado en otros puntos de España, como en Barcelona, donde este miércoles unos 300 alumnos de la Universidad de Barcelona entraron en el Edifici Històric en la plaza de la Universidad y han acampado para apoyar a Palestina.

También hay acampadas de estudiantes propalestinas en la Universidad de Valencia o la Universidad de Alicante, en la Comunidad Valenciana; en universidades del País Vasco o en la Universidad de Navarra.