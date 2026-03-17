Vetusta Morla anuncia su regreso con 'Gira de vuelta. Canciones de ida'

Vetusta Morla está de regreso. La banda madrileña ha anunciado su regreso a los escenarios con Gira de vuelta. Canciones de ida, un tour que pone fin a su parón de dos años que empezó en 2024.

"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay algo", dice el mensaje compartido en sus redes sociales para anunciar este regreso.

Las ciudades y fechas de la gira de Vetusta Morla

La publicación de Vetusta Morla va acompañada de un vídeo de un minuto en el que una cámara recorre un pasillo que nos lleva hasta el local de ensayo de la banda. De fondo se escucha a sus integrantes tocando y charlando sobre algunos arreglos. La cámara se para justo a la puerta para que un texto sobre impreso anuncie el regreso para 2026.

Lo que no se anuncia son las fechas y ciudades de la gira. "Las desvelaremos próximamente", señalan en su página web.

Cuándo salen las entradas de Vetusta Morla a la venta

Las ciudades y fechas de la gira son todavía un misterio pero lo que ya se sabe son las fechas marcadas para la preventa y venta general de entradas. ¡Toma nota!

Martes 24 de marzo - 12:00 horas - preventa exclusiva para Valientes (suscriptores de su página web).

Jueves 26 de marzo - 12:00 horas - venta general.

Cuándo y por qué se separó Vetusta Morla

Vetusta Morla anunció su parón en abril de 2024 a través de un extenso comunicado compartido en sus redes sociales.

"El nivel de exigencia musical y extramusical es, en ocasiones, enfermizo. Necesitamos apartarnos para fortalecernos, es una cuestión de salud", rezaba el texto en el que ya apuntaban su regreso para 2026 y se comprometían a cumplir con los compromisos ya cerrados en ese momento.

Su decisión, que en ese momento puso en alerta a sus fans, no fue del todo novedosa, como ellos mismo apuntaron en su visita a Cuerpos especiales. "Es algo que hemos hecho siempre. Después de un ciclo de composición y dos años de gira, siempre hemos descansado, pero esta vez se nos han juntado cuatro años sin parar, desde la pandemia. Hemos hecho dos bandas sonoras, dos documentales, un disco en directo y otro de estudio. Hemos visto las cifras y hemos dicho 'vamos a parar un poquito", contó la banda, que antes de este pausa lanzó el disco Puentes y Catedrales.

Puedes ver aquí la entrevista completa. 👇🏻👇🏻