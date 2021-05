El DJ Victor Calderone anuncia que tiene cáncer después de que su perro se lo detectase

El DJ Victor Calderone tiene que darle gracias a su perro Tuco. Su mascota lo puso en alerta para que fuese al médico y una vez en el centro hospitalario lo mandaron a Urgencias. Rápidamente le detectaron un cáncer.

"En palabras del médico de urgencias, 'tu perro te ha salvado la vida'. Gracias Tuco, te quiero más de lo que crees. Eres un perro milagro".

Así termina la publicación hecha en Instagram por el DJ Victor Calderone, de 54 años, esta misma semana para poner al día a sus seguidores sobre su enfermedad y contar la historia de Tuco. Un perro al que le costó dar la bienvenida y al que ahora le debe la vida.

"Nunca imaginé el inmenso amor que le tendría a Tuco y cómo él cambiaría mi mundo. Me negué a tener un un perro durante años, mientras que Jivan [su hijo] y Athena [su mujer] hicieron campaña para convencerme".

"Llámalo coincidencia o milagro, pero lo que sí sé es que este pequeño entró en mi vida por una razón. Y aunque lo rescatamos, creo que él me ha salvado. Recientemente me diagnosticaron cáncer. No hay necesidad de preocuparse, estaré bien, fue detectado temprano por Tuco", contó el DJ en su Instagram sobre su perro, Tuco, que llegó a la familia en octubre de 2019.

La primera foto de la mascota es está que publicó la mujer del DJ, Athena, en su perfil de Instagram.

Cómo un perro puede detectar cáncer

El caso de Tuco y el DJ Victor Calderone es un caso llamativo, pero no nuevo. El desarrollado sentido del olfato de los perros, entre 10.000 y 10.000 veces superior al de los humanos, es capaz de detectar el cambio de olor que producen las células cancerosas.

Cuando una persona está enferma la zona afectada (donde está el tumor) suele oler de manera distinta y de ahí que el animal olfatee más de la cuenta al enfermo. Eso lo puede poner en alerta.

Hay historias como la de una mujer con cáncer de mama que acudió a un chequeo después de ver que su perro no paraba de olerle el pecho o de otra mujer, con cáncer de ovarios, que se dio cuenta de que algo iba mal al ver que su perro le olía el abdomen y luego se escondía en el armario.

Para que un perro sea capaz de detectar un cáncer, no hace falta que esté adiestrado. Claro que en ese caso es importante que el dueño sea capaz de leer las señales, como el DJ neoyorquino, e ir al médico.