La vida personal de Julia Medina: su edad, su relación con un concursante de OT y la ruptura con Gonzalo Hermida

Julia Medina tendrá que demostrar su versatilidad y capacidad de imitación en Tu cara me suena, programa en el que se ha sumado recientemente. La artista de Cádiz se dio a conocer gracias a su participación en Operación Triunfo, donde derrochó talento y carisma.

La gaditana de 29 años quedó quinta finalista en el programa y un año después de salir de la academia sacó su primer álbum de estudio, No dejo de bailar, al que siguió Epicentro, que lanzó en octubre de 2021. Tras este álbum llegó un parón de casi dos años que terminó con el lanzamiento de Cara B en julio, ADIÓS en octubre y su participación en el programa Dúos increíbles.

"Me estaba encontrando", contó en una entrevista con motivo del lanzamiento de Cara B. "Cuando la escribí dije: 'Esto me mola mucho más que todo lo que había hecho antes'. Así que lo tiré todo a la basura y empecé de nuevo. Eso lleva un tiempo", explicó.

Su canción sobre una relación tóxica

Julia Medina no se esconde en esta canción, en la que se centra en el final de una relación tóxica. "Siempre me baso en cosas personales, pero siempre se le mete un poquito de magia", apuntó la intérprete sin señalar a su ex Gonzalo Hermida. Prefirió dejarlo en el aire, aunque lo cierto es que la letra de la canción, en la que canta con Ainoa Buitrago, da qué pensar.

Aunque por fechas podría decirse que la cantante habla de su relación con el candidato del Benidorm Fest 2021, la cantante nunca lo ha llegado a confirmar. Sí que contó en una visita a yu, No te pierdas nada que durante el confinamiento había escrito una canción tras una discusión con su chico, con el que se había ido a vivir cuando llevaban solo cuatro o cinco meses de relación.

"Fue divertido pero tuvo sus momentos complicados. Discutimos, hizo la melodía y me dijo 'hazle una letra' y digo 'pues te vas a cagar", contó sobre la canción Que será de mi, y añadió: "Es mucho más fácil escribir cuando te pasan cosas malas".

Su relación con Gonzalo Hermida

Julia Medina y Gonzalo Hermida empezaron su relación a finales de 2019 e hicieron oficial su noviazgo en marzo de 2020. Una romántica escapada a Roma fue la confirmación. "Llevaba toda la vida soñando con pisar y vivir Roma. Años leyendo sobre su historia. Otro sueño cumplido. Gracias Julia Medina", escribió Gonzalo Medina en el mensaje en el que hizo oficial su relación.

Juntos escribieron la citada Que será de mi y también 13.500 pulsaciones, que escribieron poco después de que se decretase el estado de alarma. "Él ha producido la mayoría de las canciones", añadió en yu al hablar sobre el disco Epicentro.

Casi tres años después de empezar el noviazgo y tras semanas de rumores de crisis, Julia Medina hizo oficial el fin de su relación.

"Hemos decidido separar nuestros caminos como pareja, pero nos queremos con todo nuestro corazón y seguiremos siendo equipo siempre", escribió la artista en redes sociales. "Es verdad que son cosas privadas, pero hemos compartido tanto con vosotros que creo que está bien que lo sepáis. Así dejáis de preguntar".

En ese momento dijo estar atravesando "una etapa de cambios, rara, de aprendizaje, de soledad" y avanzó que pronto lanzaría nueva música. Ese pronto se prolongó porque, como explicó en la entrevista antes citada, en el camino se deshizo de todo lo escrito antes de llegar a Cara B.

El romance de Julia Medina con Carlos Right

En una entrevista en Animales humanos, Julia destalló que había mantenido una relación con Carlos Right, uno de sus compañeros de edición de OT, dentro de la Academia.

"¿Era cierto?" se repreguntó la propia artista. Para luego contestarse: "Sí y no. Te están grabando 24 horas y claro, lo que yo no sabía es que te grababan la mirada, el te toco así... Cosas muy sutiles que yo estoy viviendo en mi inocencia de dejarme llevar. Cuando salí y vi un vídeo resumen me eché las manos a la cabeza dije: 'wow'. Claro eso está todo compacto", relató.

Como pasa en la televisión, la audiencia cree en una realidad producto de lo que ve y lo que interpreta. "Hubo mucha gente que se enamoró de esa historia. Ya luego al salir sí que pasaron cosas". Después de aquello, cantaron algunas veces en directo. "¿Una ruptura más?", preguntaba el entrevistador. "Una ruptura más. Voy a hacer un disco que se llame Canciones a mis ex", rio divertida la artista. "No, hombre, no hay tantos".

La importancia de la salud mental

Constantemente, Julia Medina ha hecho referencias a la salud mental y lo poco que cree que se respeta hoy en día.

"Llevo años pensando que no soy suficiente en ningún aspecto de la vida. Odiando lo que soy, y despreciando mi cuerpo y mi persona. Esto es agotador de cojones. He pasado por muchas etapas, pero esta vez es diferente. Quiero cuidarme porque he entendido que soy la única persona que va a vivir conmigo misma el resto de la vida. Tenemos que ser las mejores amigas, pequeña Juls. Vamos a empezar por sincerarnos", escribió la cantante en Instagram.

"De verdad que qué pereza recordar muchos comentarios que me han llevado hasta esta reflexión y este punto en la vida. No, no me maquillo, no me peino hasta que me salen rastas y no soy nada glamurosa vistiendo. Tampoco me mola demasiado el postureo, odio que me hagan fotos y lo paso fatal cuando hay que grabar un videoclip. Odio las formalidades, los tacones y la música demasiado alta", siguió.

Y terminó diciendo: "Me encanta llevar las uñas hechas un cuadro porque eso significa que he pasado mucho tiempo tocando la guitarra. Me comunico cantando, amo la música, y a la gente que me nutre y y me inspira, y de la que aprendo. Me gustan las personas que tienen algo interesante que contar. Amo descubrir cantautores y la música en directo es una droga. Me encanta perrear con mis amigas los temazos de Lola Índigo. También escuchar cantar a mis amigos en la playa. Joder, pisar la arenita blanca de la playa de Campo Soto me cura el alma todos los veranos, y mis amigos y familia son el orgullo más grande de mi vida".

Veremos qué tal le va a Julia Medina por Tu cara me suena, estaremos atentos.