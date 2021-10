Julia Medina escribió 'Qué será de mi' tras una discusión con su novio, Gonzalo Hermida, durante el confinamiento

Aunque antes de su aparición en Operación Triunfo Julia Medina ya había dado sus primeros pasos en el mundo de la música con el grupo Saurom, del que era vocalista, el reality musical le sirvió de plataforma para darse conocer al gran público.

En 2019 lanzó al mercado su álbum debut No Dejo de Bailar, con el que ha recorrido diferentes puntos de la geografía española. También ha colaborado con artistas como Carmen Boza, Marta Soto o Cepeda. Ahora estrena Epicentro, un segundo disco que presenta con el single Qué será de mi, que escribió durante el confinamiento.

"Yo me encerré con mi chico, llevábamos solo cuatro o cinco meses juntos, fue divertido pero tuvo sus momentos complicados. Discutimos, hizo la melodía y me dijo 'hazle una letra' y digo 'pues te vas a cagar'", cuenta la cantante, que reconoce que "es mucho más fácil escribir cuando te pasan cosas malas".

Julia Medina reveló en marzo de 2020 que había iniciado una relación con Gonzalo Hermida. Una romántica escapada a Roma fue la confirmación. "Él ha producido la mayoría de las canciones", asegura. "En el confinamiento me lo pasé de puta madre, el problema vino a salir, no daba conciertos, no veía a mis amigos... Ir a terapia me ha ayudado, hablar con mi psicóloga", explica la artista, que apunta que ahora ir al psicólogo está mucho más normalizo hace años.

El videoclip del tema se ha grabado en la Estación Fantasma de Chamberí. "Teníamos que parar cada vez que pasaba un tren cerca, fue genial y tuve que pagar el ticket", recuerda la artista.

El título de este nuevo disco es muy especial para ella. "Epicentro es la canción que da nombre al álbum, hablo de la autoestima, y entendí que estando tan triste y tan mal no podía hacer que las cosas cambiasen si no cambiaba yo" , asegura la artista, que ha iluminado el estudio con un trocito en directo de ese 'Epicentro'.

Puedes ver a Julia Medina en el minuto 25:

