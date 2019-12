Ilusiónate y vive la magia de la Navidad con Europa FM: ¡Felices Fiestas y Feliz 2020!

El equipo al completo de Europa FM, se ha dejado contagiar del espíritu de estos días, para alegrarte y desearte una Feliz Navidad y un Próspero 2020.

Juanma Romero se ha escapado del estudio de '¿Me Pones?' para recordarte -junto a nuestro querido Sr. Tropi, con pajarita incluida-, que 'all we want for Christmas is YOU', ¡pero no ha sido el único! 🐶🎅

Javier Cárdenas y el equipo más madrugador de la radio, con Uri Sabat, Xavi Martínez, Claudia Buil y Ramon Soler-Padró, también han sacado el matasuegras y el serpentín, para animarte a bailar al más puro ritmo navideño. ¡Cómo se lo pasan los chicos de 'Levántate y Cárdenas'! 🎁

Lo más complicado, sin duda, ha sido convencer al equipo más grinch de la radio, los chicos de 'yu, no te pierdas nada', para hacer ver que son felices en esta época del año. Ana Morgade, Iñaki Urrutia, Ventura, nuestro Javi Sánchez y el resto, han hecho lo que han podido para soportar los bailes navideños del elfo Sergio Bezos. 😅 Claro que milagros, aunque sea Navidad, los justos... 🎄😂

Frank Blanco y sus chicos de 'Te La Vas A Ganar', siempre nos hacen reír con su buen rollo contagioso y esos ugly christmas jerseis que nos trae Marta Montaner. Y ya si a esta 'poción navideña' le añades a Gonzalo Sáez y Rubén Ruiz ataviados con cuernos de reno, ¡las risas están aseguradas!

¡Pero no solo de programas vive la radio! ¡Y nuestros locutores son parte fundamental del alma de esta fiesta! Juan Sánchez, Rocío Santos, Cristina García, Tony Loarces, y los compis de Cataluña, Xavi Alfaro, Roger Soriano, Cristina Garrote, y Uri Farré (que el tío se nos ha escaqueado 😜), también te desean una muy Feliz Navidad, llena de felicidad, familia, comida, ¡y la mejor música de Europa FM!

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2020!

Y que el cambio de década, no te cambie demasiado... ¡Nos escuchamos (también) el año que viene! 😉