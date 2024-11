VOTA: Entre Beyoncé y Taylor Swift, ¿quién es la mayor estrella pop del siglo XXI?

Te interesa Taylor Swift cumple 18 años de carrera: las cinco canciones que definen su discografía

Beyoncé y Taylor Swift son, sin duda, dos de los iconos musicales más destacados del siglo XXI. Pero ¿cuál de ellas ha tenido un mayor impacto en la industria y cuál merece destacar sobre el resto de artistas?

Teniendo en cuenta que los rankings siempre son injustos e imparciales, la revista estadounidense Billboard está elaborando un listado con las 25 "mayores estrellas del pop del siglo XXI" desde finales de agosto de 2024, cuando desveló el nombre de Katy Perry en el último puesto del top.

La cabecera especializada en música, responsable de la prestigiosa lista de éxitos Billboard 200, ha estado anunciando semana tras semana qué cantantes ocupan cada una de las posiciones de su ranking, elegidas en función de la importancia y relevancia de todos los artistas con alcance internacional.

De momento, los diez primeros puestos los ocupan: Adele (10), Ariana Grande (9), Justin Bieber (8), Kanye West (7), Britney Spears (6), Lady Gaga (5), Drake (4) y Rihanna (3). Por supuesto, todo apunta a que los dos nombres que faltan por aparecer son los de Beyoncé y Taylor Swift, que se debaten entre ocupar el primer o segundo puesto. Y cualquiera podría llevarse el oro de forma justa.

¿Beyoncé o Taylor Swift?

Resumir las trayectorias artísticas de Beyoncé y Taylor Swift es una tarea ardua, pero en Europa FM intentamos repasar su impacto con algunas cifras para demostrar por qué las dos merecen liderar el top de Billboard.

Beyoncé comenzó su carrera como parte del grupo Destiny's Child, entre 1997 y 2002. A partir de ese año, la estadounidense dio comienzo a su trayectoria como solista y diva del pop, que cuenta con ocho álbumes de estudio y seis giras de conciertos. A ella le pertenece el récord de más premios Grammy ganados en la historia de estos galardones, con hasta 32 reconocimientos (también es la artista más nominada, con 99 candidaturas). Entre sus mayores himnos, destacan temas como Crazy In Love, Halo y Single Ladies (Put a Ring on It). Es la cuarta artista femenina más rica del mundo.

Taylor Swift inició su carrera artística en 2006, y desde entonces ha publicado once álbumes de estudio y cuatro regrabaciones, que han posicionado a la artista como una referente en la defensa de los derechos de los creadores. Ha celebrado un total de seis giras de conciertos, y la última de ellas ha conseguido ser la más exitosa de todos los tiempos: The Eras Tour. Cuenta con 14 premios Grammy y 58 nominaciones, y entre sus éxitos musicales destacan Love Story, Blank Space, Shake It Off o Cruel Summer. Es la artista femenina más rica del mundo.

Ahora... ¡a votar! No se trata de elegir a una o a otra, sino de reflexionar sobre el impacto de las dos y decidir cuál ocupa un lugar más destacado en vuestros catálogos musicales.