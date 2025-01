Zahara lanza 'Quién dijo', una reflexión sobre el amor romántico y la dependencia

Quién dijo es el tercer adelanto del esperado álbum de Zahara, Lento Ternura, que verá la luz el 21 de febrero de 2025. Una canción más íntima y pausada en la que Zahara explora cómo ha evolucionado su visión del amor romántico, cuestionando las idealizaciones y la necesidad de poseer con las que ha sido educada, con una visión más serena y madura, basada en el respeto y la aceptación de su caducidad. Aunque comienza con un delicado piano, a medida que avanza la canción, delega el protagonismo a los sintetizadores y a la propia voz de Zahara, expresiva e intensa, que se va corrompiendo.

Una melodía dramática llena de vocoders y distorsiones en una producción liderada por la propia Zahara que refleja el punto de madurez artística y emocional en el que se encuentra. En este nuevo single vuelve a prescindir del videoclip para acompañar la canción y, como en los anteriores lanzamientos, en su lugar ha creado varias piezas visuales que ayudan a profundizar en su concepto.

En Quién dijo parte de esa margarita que se deshoja como representación de la correspondencia del amor, y explora esta metáfora para llevarla al límite; para, no solo preguntarle a la flor si es querida, sino para ser, ella misma, la propia naturaleza interrogada.

"No recuerdo cuándo sucedió exactamente, pero sí que fue en el salón de mi piso en Madrid, cuando terminé Quién dijo. Era una de las primeras canciones de Lento Ternura que me atrevía a producir y estaba aterrorizada por si lo que había creado estaba bien o era un auténtico desastre. Le pedí a Martí que la escuchara y él se tumbó en la alfombra, en silencio, con los ojos cerrados. Yo lo observaba desde mi mesa, muerta de miedo, como si en lugar de una canción fuera un conjuro, o un examen o la respuesta a todas las preguntas. Cuando terminó, se levantó muy despacio y abrió unos ojos llenos de lágrimas incapaces de contener la emoción. Todavía recuerdo ese momento y cómo me abrazó y me dijo que había hecho algo increíble y un montón de cosas bonitas que me voy a guardar para mí", ha explicado en su cuenta de Instagram.