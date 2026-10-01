Zara Larsson muestra un adelanto de su nuevo videoclip 'Blue Moon'

La cantante Zara Larsson ha aprovechado la temporada de verano para consolidarse como una de la estrellas pop que ofrecen un show más sólido en directo, a través de interpretaciones con un dominio vocal muy destacado y una serie de coreografías medidas al milímetro.

Unas actuaciones que han inundado las redes sociales con diferentes tramos del concierto de la sueca, convirtiéndose en una imán para atraer a nuevos fans.

Durante el último concierto del tramo norteamericano de su gira Midnight Sun en Los Ángeles, la cantante ha aprovechado la ocasión para mostrar un adelanto del que será su próximo videoclip, Blue Moon, asegurando que se trata de su "mejor vídeo con diferencia".

Un anuncio que muy celebrado por los asistentes al Greek Theatre de la ciudad californiana que, además, también se llevaron otra sorpresa, ya que Zara Larsson estaría preparando nuevos shows en Los Ángeles, esta vez en el icónico SoFi Stadium de Inglewood.