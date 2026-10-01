Leiva cierra Tour Gigante FIN DE GIRA con una sorpresa y un plan a la vista: "Mis vacaciones son poder ponerme enfermo"

Madrid vivió este miércoles una noche de despedida. Leiva puso fin a Tour Gigante FIN DE GIRA en un Movistar Arena abarrotado que se entregó durante todo el show y al que el de la Alameda de Osuna se entregó de la misma manera.

"Hoy encaramos el último concierto de la gira. Ha sido un episodio superinesperado por el volumen y por todo lo bueno que ha pasado, lo recordaremos siempre. Pero sí me gustaría que esa sensación de nostalgia hoy no lo gobernara todo. Se termina una gira y me gustaría que centráramos la atención que estamos un miércoles 16.000 personas cantando juntos, eso es lo que verdaderamente importa", dijo en la primera gran pausa del concierto, el cuarto en la arena madrileña este mes de septiembre.

"Me gustaría poner en valor la generosidad y el compromiso de banda que tiene mi hermano, que se ha roto una rodilla y está aquí"

Leiva interrumpió el concierto para poner el foco en su hermano, Juancho, al que quiso regalar unas palabras de agradecimiento por su entrega total. "Lo más importante que me gustaría decir antes de arrancar el show es poner en valor la generosidad y el compromiso de banda que tiene mi hermano, que se ha roto una rodilla y está aquí tocando con nosotros", dijo señalando al cantante de Sidecars y guitarrista de la Leiband.

"No le recomendaron venir pero él sabe de la ilusión de todos estar aquí y me gustaría decirte que te quiero mucho, eres muy generoso y que eres nuestro Iniesta. Un aplauso para Juachito Sidecars", pidió al público que respondió con vítores.

El plan inmediato de Leiva y sus próximas vacaciones

Fue una noche GIGANTE y fue también una noche en la que Leiva quiso dejar a un lado los romanticismos para compartir sus planes inmediatos, muy alejados de lo que podríamos esperar.

"Más de uno pensará que mañana me voy a una isla de vacaciones, pero mis vacaciones reales, aunque no lo creáis, consisten en poder ponerme malo de la garganta sin sufrimiento. Aunque no lo creáis esas son mis vacaciones reales", dijo el cantante, que se ha abierto en esta última etapa al compartir con todos sus fans la grave e irreversible lesión que sufre en su cuerda vocal izquierda.

"Mis vacaciones reales, aunque no lo creáis, consisten en poder ponerme malo de la garganta sin sufrimiento"

El cantante lo ha contado en el documental Hasta que me quede sin voz y lo canta en Gigante, la canción que da nombre a su último disco y a la gira. "Parece ser que mi voz tiene los días contados", dice sobre su instrumento de trabajo y el de, en cierto modo, todo su equipo.

"Hoy, después de la celebración, probablemente llegue a mi casa, me desnudaré, me beberé una jarra de agua helada, me pondré una bolsa de hielos en el cuello para coger una faringitis gigante sin perjudicar a decenas de miles de personas, así que mis vacaciones empezarán mañana enfermo. Chuparé suelos, fumaré y haré todo lo que no he podido hacer en este puto año", contó a su público al que regaló un cambio en el setlist durante el concierto.

La inesperada cover de Chuck Berry

En una noche de fiesta y celebración, Leiva se mostró tan relajado y decidió cambiar el setlist. "Me vais a permitir darnos un capricho, espero que no sea en detrimento vuestro pero cuando venimos fundidos de un concierto y llegas a la prueba de sonido, no te apetece tocar tus propias canciones y hacemos alguna versión", dijo para dar paso a Quién lo iba a suponer, la adaptación de Santiago Auserón de la canción de Chuck Berry que tocaba con su primera banda y que ya ha cantado en otros conciertos anteriores.

"Hoy nos ha apetecido tocarla. Espero que nos lo concedáis y lo entendáis. Es una canción costuras hechas simplemente para bailar así que os animo a que os desinhibáis y lo bailéis. Bailar rock and roll ahora mismo es vanguardia, así que vamos a disfrutarlo".

Igual que Chuck Berry no faltó a la cita, tampoco lo hizo Robe. Leiva recordó al que fue su ídolo y acabó siendo su amigo con una emocionante versión en acústico de El hombre pájaro.

El concierto llegaba a su fin cuando interpretó el tema que siguió a Palomas de Amazon, primera canción de su próximo disco que ha cantado en exclusiva en estos cuatro últimos conciertos de Madrid para pedir a sus fans que le hicieran los coros que formarán parte del álbum.

"Todo eso, mi amor, no lo entregan las palomas de Amazon | Por suerte, aún hay cosas que decir | Me falta valor para emprender el vuelo, como un pájaro y, simplemente, dejarnos ir", cantó al unísono el público del Movistar Arena en otro de los momentos más mágicos de la noche. Leiva pidió silencio para recoger las voces de sus seguidores y pidió no grabar la canción para mantener la magia y el respeto fue máximo.

El final llegó con una sucesión de hits, de Pienso en aquella tarde y Caída libre a Como si fueras a morir mañana y Princesas. El broche perfecto para una noche Gigante que Leiva despidió con la humildad de siempre.

"Nos veremos en un tiempo. Gracias por acompañarnos. Esto jamás lo normalizaré. Gracias, Madrid".