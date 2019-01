Zayn Malik canta al amor y la resurreción en el videoclip de 'Satisfaction'

"Until de flower of this love has blossomed this heart won't be at peace (Hasta que la flor de este amor no haya florecido, este corazón no estará en paz)".

Así empieza el nuevo vídeo de Zayn Malik, que cuenta la desgarradora historia de un hombre que pierde a la mujer que ama sin que pueda hacer nada para remediarlo.

El fuego y el humo son símbolos de pérdida, que se entremezclan con los recuerdos del joven. Una historia triste, cruda, que refleja las dificultades de la vida en la selva: los incendios, la sobreexplotación... Pero siempre hay esperanza, siempre hay un más allá. Solo cuando él muere florece el amor y su alma resucita en forma de pájaro. El vídeo ha sido dirigido por Bouha Kazmi, que transmite dolor y pérdida a partes iguales con este relato.

El cantante publicó el pasado 14 de diciembre su segundo álbum de estudio, 'Icatus Falls', y casi un mes después elige el tema 'Satisfaction' para convertirlo en un videoclip.