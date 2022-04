Zelenski aparece por sorpresa en los Grammy: "Nuestros músicos llevan chalecos antibalas en lugar de esmoquin"

Si en los Oscar fue Mila Kunis la que mencionó brevemente la guerra entre Rusia y Ucrania para dar paso a la actuación de Reca Mcntire con Somehow you do, en la ceremonia de los premios Grammy también ha habido espacio para reflexionar y pedir el fin de este conflicto.

Ha sido el propio Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, el que ha aparecido a través de una pantalla en el evento celebrado en Las Vegas para decir unas palabras antes de dar paso a la actuación de John Legend, quien ha actuado con varios artistas ucranianos.

En su discurso; Zelenski ha puesto de manifiesto el papel de la canción para silenciar la guerra y como incluso la música tiene el poder de poner fin a un conflicto de este tipo.

"¿Qué es más contrario a la música? El silencio de ciudades destruidas y gente asesinada… La guerra no nos deja elegir quien sobrevive y quién permanece en silencio eterno", manifestó el presidente ucraniano, añadiendo: "Nuestros músicos usan chalecos antibalas en lugar de esmoquin. Cantan a los heridos. En los hospitales. Incluso a aquellos que no pueden oírlos. Pero la música se abrirá paso de todos modos".

"En nuestra tierra, estamos luchando contra Rusia que trae un silencio horrible con sus bombas. El silencio de muerte. Llena el silencio con tu música. Llénalo hoy, para contar nuestra historia. Apóyanos de cualquier manera que puedas. Cualquiera, pero no el silencio. Y entonces vendrá la paz", ha pedido a la audiencia, haciendo hincapié en la importancia de defender nuestra libertad.

John Legend canta 'Free' en los Grammy

Tras el discurso de Zelenski, John Legend hizo una emotiva versión de la canción Free junto a la artistas ucraniana Mika Newton y el poeta también ucraniano Lyuba Yakimchuk, mientras en la pantalla del teatro se mostraban imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania.