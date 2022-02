La Zowi confiesa qué piensa de Rosalía

Los fans de Rosalía y La Zowi llevan pidiendo a gritos una colaboración entre ambas desde hace tiempo. Un tema que se ha reavivado tras las declaraciones que Zoe —nombre real de La Zowi— ha hecho durante un directo sobre Rosalía.

La Zowi iba leyendo los comentarios de sus seguidores durante el live, cuando alguien mencionó a la creadora de Motomami: "La Rosalía es la mejor, la amo. Un besito, mi chochi".

Esta no es la primera vez que profesa su admiración públicamente por Rosalía. El año pasado compartió un vídeo en el que aparecía escuchando y cantando Relación Remix, tema en el que colaboró Rosalía junto a Sech, Daddy Yankee, Farruko y J Balvin.

Además, en 2019 durante una entrevista para la revista Shangay le preguntaron qué pensaba de otras artistas españolas del género urbano como Rosalía o Bad Gyal: "A Rosalía la amo como amiga y la admiro un montón, pero el suyo es otro mundo; ha tomado un camino que yo no elegiría ni de coña".

Sin embargo, con Bad Gyal sí que sentía que tiene una trayectoria profesional más similar: "Bad Gyal sí me da un poco de envidia cuando me comparo [risita], porque el suyo es un camino más parecido al mío, ha cruzado puertas que a mí también me gustaría cruzar. Pero ante todo siento admiración por ella".

Aunque a simple vista pueda parecer que la música dees muy distinta, en realidad las dos artistas tienen mucho en común. Ambas basan sus letras en ely si bien una de las señas de identidad dees la mezcla de estilos, parte decomo base, terreno en el quese desenvuelve a la perfección.

Además, el sonido más experimental en el que ha centrado Motomami, su inminente nuevo disco, le acerca todavía más a la intérprete de Sin modales, por lo que no sería tan descabellado que finalmente unieran su talento en una colaboración en el futuro.