Las fotos de Justin Bieber muy demacrado que preocupan a sus fans

Todos pensaban que el cantante, de 24 años, estaba pasando por una buena época. Se alejó de la fama, se reencontró con el amor de su vida, Hailey Baldwin, y se ha casado. De hecho, muchas imágenes mostraban una felicidad que hacía mucho tiempo que no se veía en el rostro de Justin.

Hace una semana se especulaba que Bieber había empezado a recibir ayuda profesional para controlar y tratar la depresión que sufre desde hace unos años.

El canadiense dio su primera entrevista después de dos años a la revista Vogue, para un reportaje junto a su esposa Hailey. En ella, se tocaron muchos temas que los fans estaban deseando saber, hablaron sobre su nueva vida como un matrimonio y Justin habló y dió explicaciones sobre la peor fase que ha vivido en todos sus años de fama.

El cantante de 'Sorry' confesó que durante la última fase de su gira Purpose, la cual acabó cancelando dejando más de 20 shows por hacer, cayó en una profunda depresión y que hasta el día de hoy, no ha logrado recuperarse.

''Me veía a mí mismo haciendo cosas de las que me avergüenzo mucho, siendo muy promiscuo y creo que empecé a consumir Xanax porque me sentía muy avergonzado. Mi madre siempre me dijo que hay que tratar a las mujeres con respeto. Eso siempre estaba en mi cabeza cuando me acostaba con chicas, así que nunca lo disfrutaba. Las drogas eran como una barrera entre lo que era y lo que estaba haciendo. Todo se volvió muy oscuro. Creo que hubo ocasiones en las que los chicos de seguridad venían por las noches para comprobar mi pulso y ver si respiraba.'' Confesaba Justin a Vogue.

Justin no solo cuenta con el apoyo de su familia y su esposa, algo que ha recalcado que necesitaba, sino con el de sus fans, que ante las últimas imágenes del artista saliendo de una sesión de su nueva terapia, están muy preocupados.

El artista aparece pálido, con los ojos llorosos y con un aspecto dejado. Las fotografías están siendo lo más comentado en internet, desde personas que juzgan su aspecto a fans realmente preocupados y que ya se están poniendo en lo peor.

Es cierto que no está pasando por su mejor momento, pero el acoso que recibe por parte de los paparazzi tampoco se lo pone fácil. Aún así, a parte de los comentarios de preocupación, el artista también recibe muchos comentarios de apoyo para que salga adelante.