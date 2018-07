Red Hot Chili Peppers presentará en España su nuevo disco en diciembre

Los dos únicos conciertos confirmados en nuestro país serán el 15 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 del mismo mes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, y las entradas saldrán a la venta el 30 de junio en los puntos habituales.El décimo álbum del grupo lleva el sello del productor Rick Rubin, con quien la banda ya colaboró en anteriores trabajos como

Stadium Arcadium

(2006),

By The Way

(1999),

Californication

(1995) o

Blood Sugar Sex Magik

(1991)Formada actualmente por el cantante Anthony Kiedis, el bajista Flea, el batería Chad Smith, y el guitarrista Josh Klinghoffer, la banda Red Hot Chili Peppers tiene previsto encabezar el Summer Sonic Festival en Osaka el 13 de agosto, y serán cabezas de cartel el 24 de septiembre en el festival Rock in Rio en Río de Janeiro.