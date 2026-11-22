Miley Cyrus y Maxx Morondo se conocieron en 2021 y, cinco años después, se han dado el 'sí, quiero'. El sábado 21 de noviembre, los dos músicos estadounidenses han celebrado su boda ante unos 100 invitados en Palm Springs (California). Pero ¿quién es el novio y cómo empezó esta historia de amor?

Quién es Maxx Morando

Maxx Morando tiene 28 años, nació en Los Ángeles y forma parte del grupo Liily como batería, aunque también sabe tocar la guitarra. Entre 2015 y 2018, el músico fue integrante de la banda The Regrettes. Mantiene un perfil bajo a nivel mediático, priorizando su carrera musical sobre su romance con Miley Cyrus. De hecho, su perfil de Instagram suma 67,8 mil seguidores y 20 publicaciones, en las que apenas aparece su rostro.

Liily es una agrupación musical de rock formada en 2016. Aparte de Maxx Morando, los otros tres miembros son el líder Dylan Nash, el guitarrista Sam De La Torre y el bajista Charlie Anastasis. En 2022, el grupo participó en el especial Miley's New Year's Eve Party de la NBC. Su canción más conocida es Toro, incluida en su EP I Can Fool Anybody in This Town (2019).

Maxx Morando no solo está unido a Miley Cyrus en lo personal, sino también en lo profesional. El músico ha participado en los tres últimos álbumes de la estadounidense: Endless Summer Vacation (2023), Something Beautiful (2025) y Bass Persuades (2026).

"Tuve el privilegio de ayudar a producir y escribir un puñado de canciones en el proyecto más increíble del que he sido parte", dijo en Instagram sobre Something Beautiful. "Gracias a Miley, Shawn, Rado, Michael, Max, Ethan, Ian, Piece, JC, Pino y a todos los músicos que tocaron en este disco, y por permitirme ser parte de él".

Miley en el videoclip de 'Let's Get Married' | YouTube @miley

El pasado mes de septiembre, Miley publicó una canción dedicada a Maxx: Let's Get Married. El videoclip muestra la preciosa sintonía entre ambos, mientras la letra anticipó su boda: "Casémonos / Estoy teniendo visiones de blanco / [...] / Convertiré tus brazos en mi cama / Entonces dijo: 'Cariño, ¿qué hice para merecerte?'".

Se conocieron en una cita a ciegas

Miley Cyrus y Maxx Morando habrían iniciado su relación a finales de 2021, ya que su primera aparición pública fue en el desfile de moda "Love Parade" de Gucci en Los Ángeles, celebrado en noviembre de 2021.

¿Y cómo surgió el amor? Según desveló la propia cantante, todo empezó con una cita a ciegas. "Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no tanto para él. Pensé: 'Lo peor que podría pasar es que me vaya'", dijo en 2023 para British Vogue.

Maxx Morando y Miley Cyrus, en la premiere de 'Avatar: Fuego y ceniza' | Kevin Winter / WireImage / Getty Images

"Para nosotros, nuestra privacidad y mantener las cosas en pequeño ha sido algo que me sorprende que realmente haya podido tener, y el poder tener más opciones", declaró Miley para People al conocerse su compromiso. La artista también confesó a Good Morning America que Morando le pidió matrimonio durante un viaje a Asia.