10 rituales de Fin de Año para llamar a la buena suerte

La suerte aún no está echada. Si quieres que 2022 sea un año espectacular, estás a tiempo. Sigue alguno de estos 10 rituales de Nochevieja y, si no empiezas con buen pie, al menos podrás decir que lo has intentado.

A pocas horas de despedir el 2021 no está mal recordar cuáles son aquellos rituales que, si los llevamos a cabo, harán que los próximos 12 meses estén llenos de buena suerte. Hay muchos, elegir cuál o cuáles llevar a cabo, dependerá de la faceta de en qué faceta de la vida queramos ese éxito. No importa si eres supersticioso o no, puedes hacerlos para atraer la suerte o echarte unas risas. Te los contamos todos.

1. Tomarse las 12 uvas (sin ahogarse en el intento)

Llegan las tradicionales uvas //

Es sin duda el ritual mas seguido. Una uva por cada campanada. Todos los años es igual pero aún hay quienes se siguen equivocando y se comen la primera uva en los cuartos. Si queremos atraer la suerte lo que debemos es seguir el ritmo que nos marque el reloj y comer una uva por campanadas. Aquellos que en su defecto toman chocolate o frutos secos, por mucho que se coman los 12 a tiempo no contarán con un año de buena suerte.

2. Llevar ropa interior roja

Un clásico de Fin de Año. Todos hemos usado ropa interior roja en alguna Nochevieja a lo largo de nuestra vida para atraer el amor y quién diga que no, miente. Ya sabes, si quieres darle vidilla al corazón en 2022, ponte coloraa.

3. Echar oro en la copa

Es la mejor manera para atraer la fortuna de una manera muy sencilla. Basta con meter un anillo en una copa (preferiblemente de oro), y beber de esta con cuidado de no tragarnos la joya. ¡No te olvides de brindar antes de beber para completar el rito! (Con cava, que con agua da mala suerte)

3. Echar oro en la copa

Esta tradición tiene su origen en Italia, aunque muchos españoles la han adoptado en sus rituales de Nochevieja y Año Nuevo. Este ritual consiste en cenar lentejas el 31 de diciembre y almorzarlas el 1 de enero. Hay quien piensa que con una cucharita es suficiente para que esta legumbre haga que el nuevo año esté cargado de la mayor de las suertes. En esta ocasión el dicho “lentejas, las comes o las dejas” se cambiaría por “o te comes las lentejas o la suerte dejas”.

5. El pie derecho por delante

Para quien lleve todo el año levantándose con el pie izquierdo tal vez le sea difícil salir del bucle, pero es una buena oportunidad para cambiar de pie y llamar a la suerte. No tiene mucho misterio: que la primera pisada del nuevo año se haga con el pie derecho. Una vez hayamos puesto la planta del pie derecho estaremos preparados para recibir toda la suerte que el 2022 nos ponga por delante.

6. Encender una vela por cada deseo

Una vela por cada deseo // Pixabay

Uno de los rituales más específicos. En función de lo que queramos atraer debemos encender una vela de un color u otro. Si lo que buscas para este año es paz y tranquilidad, una vela azul. Para quienes buscan el amor, una vela rosa. El dorado para aquellos que desean prosperidad y fortuna. El rojo es para deseos fuertes como fertilidad, fuerza y pasión. Si lo que deseas es salud, prende un una vela verde. El color blanco se utilizaría con fines espirituales.

7. Colocar una maleta detrás de la puerta

Si te gusta viajar no te lo pienses dos veces: saca la maleta del trastero y ponla detrás de la puerta. Este sencillo ritual hará que tus ganas de aventura y el deseo de viajar se hagan realidad durante el año. Así que si tu propósito para este 2022 es conocer cada rincón del mundo prepara la maleta y te convertirás en el próximo Willy Fog. ¡Bon Voyage!

8. La ropa interior del revés

No basta con usar ropa interior roja. Este día además del color es fundamental ponerse la prenda del revés. Tu fortuna aumentará si entras al año de esta manera tan simple. Una vez hayan pasado las campanadas podrás darle la vuelta porque, como dijo Julio César, alea iacta est (la suerte está echada).

9. Comerse las uvas debajo de la mesa

¿Quieres acabar el próximo año en pareja? Este es tu ritual. Se dice que si te comes las uvas debajo de la mesa, encontrarás el amor en el año que entra. Así que si eres un romántico empedernido y tienes ganas de enamorarte no dejes pasar este ritual. Eso sí, deberás comerte también las 12 uvas para que sea más efectivo y encuentres este año a tu medio racimo.

10. Quemar romero y barrer la casa

El último pero no el menos importante. Para eliminar los malos augurios esta es la solución perfecta. Coge una rama de romero y con mucho cuidado préndele fuego desde la ventana. Mientras el romero arde debes recitar el mantra “romero, romero que salga lo malo y entre lo fuego”, como si fuese un conjuro de un aquelarre de brujas. Este ritual va de la mano con barrer la casa de dentro hacia afuera. De este modo estaremos echando las malas vibraciones de nuestra casa. Pero ten cuidado con no barrerte los pies porque según dice la superstición “si te barres los pies, no te casas”.