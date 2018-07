Una amante profesional desvela las 6 claves para saber si tu pareja te engaña

Según varios estudios, hay épocas del año en los que rompen más parejas y, normalmente son en Navidad, después de las vacaciones del verano y en fechas especiales como San Valentín. Y es que existen muchas personas que son incapaces de ser fieles y llevan una doble vida y en muchas ocasiones, acaban siendo descubiertos por varios motivos.

Pero, en una entrevista a Elite Daily, JeanMarie, una mujer que se considera amante profesional después de haber estado casada con un hombre que le fue infiel durante mucho tiempo, ha desvelado las 6 claves para descubrir si tu pareja te está poniendo los cuernos.

Así que si crees que tu pareja está viéndose con otra, quizás estos puntos pueden ayudarte.

1. Tu pareja mira constantemente el teléfono.

Ya es muy habitual ver a una persona enganchada al teléfono y es que, actualmente casi todo lo hacemos con el móvil, desde mirar la hora hasta saber si hay tráfico. Pero si tu pareja está todo el rato vigilando su smartphone, escondiendo la pantalla o incluso tiene una clave de desbloqueo que nadie sabe, quizás lo hace porque esconde algo. Lo mismo ocurre con el ordenador, pero hay una pequeña solución y es mirar el historial de búsquedas para descubrir y conocer más sobre esa persona.

2. Mentiras en todo momento

Según JeanMarie, si tu pareja miente constantemente es una señal de que algo ocurre. Pero claro, a veces no es tan fácil pillar una mentira, debemos fijarnos si explica historias extrañas, sin muchos detalles o con demasiados o cuenta cosas extrañas que antes no hacía.

3. Se arregla mucho, más que antes

Desde maquillarse más que unas semanas atrás, hasta cambiar la manera de vestir. JeanMarie destaca este punto, sobre todo si la persona también cumple con los anteriores, y dice que: "Los hombres son muy simples, una vez que te tienen, dejan de tratar de impresionarte. Eso sí, comenzarán a hacerlo de repente si quieren impresionar a alguien más".

4. Menos sexo

Si de repente tu pareja pone excusas para mantener relaciones sexuales, es posible que esté acostándose con otra persona. Y es que, según JeanMarie, este punto es muy importante, si tu chico o chica ya no tiene ganas de tener contacto físico contigo, y por lo tanto sexual, seguramente ya no siente lo mismo por ti.

5. Sus horarios de trabajo cambian

De repente, sin ningún motivo, empieza a cambiar los horarios de trabajo, llega más tarde a casa, viaja mucho... Y si a todo esto le sumas el punto número 1 y el 2, y evidentemente el 3, porque de alguna manera te está engañando, posiblemente esté viéndose con su amante.

6. Tiene más dinero en efectivo

Está claro que la persona que engaña a otra no quiere que le pillen y por eso, intenta no dejar señales o algo que pueda causarle problemas. Así que si se va a cenar con su amante, no pagará con la tarjeta, porque dejaría evidencias. Si crees que tu pareja se está viendo con otra, probablemente lleve en la cartera más dinero efectivo de lo normal.