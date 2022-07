¿Pueden ser los arándanos un superalimento? Estas son todas sus propiedades y beneficios

Durante mucho tiempo han pasado inadvertidos. Quizás por ser frutos del bosque o por su escaso tamaño, lo cierto es que los arándanos no han formado parte de la alimentación diaria de la mayoría. Sin embargo, desde el momento en que se han dado a conocer las propiedades del arándano, cada vez son más las personas que los han incluido en su dieta.

Y no es de extrañar, porque el valor nutricional de esta fruta es sobresaliente, llegando a ser considerado como el alimento con mayor poder antioxidante.

¿Qué contiene un arándano?

Para asegurar que las propiedades del arándano son muchas y muy beneficiosas hay que conocer antes qué nutrientes incluye, ya que son ellos los que le aportan ese halo de "súper alimento", un término que se ha puesto de moda en los últimos años. Pues bien, en 100 gramos de arándanos, el valor nutricional es el siguiente:

Agua: 87,8 g

Fibra dietética: 4,9 g

Carbohidratos: 6,05 g

Calcio: 6 mg

Hierro: 0,3 mg

Vitamina C: 9,7 mg

Vitamina B6: 0,1 mg

Vitamina B12: 0 µg

Magnesio: 6 mg

Grasa (lípidos totales): 0,6 g

Proteína: 0,625 g

Además, solo aportan unas 35 calorías –con lo que no tienen un valor energético muy elevado– y no proporcionan colesterol. A eso hay que añadir que incluyen 15 tipos de antocianinas, las cuales no solo les otorgan el color violáceo, sino que además son las que les otorgan su gran poder antioxidante.

Propiedades de los arándanos

Si se echa un vistazo a la composición de estos pequeños frutos, solo los especialistas reconocen a simple vista las propiedades del arándano. Así que a continuación se apuntan cuáles son los principales beneficios que su ingesta proporciona al cuerpo humano.

Es antioxidante, con lo que tiende a rejuvenecer. Como se ha apuntado anteriormente, entre las principales propiedades de los arándanos se encuentra su alto poder antioxidante. Esto se traduce en que potencian la eliminación de los radicales libres tanto en la piel como en otros órganos, con lo que se desacelera el envejecimiento.

Es un antiinflamatorio natural. Entre los antioxidantes que se hallan en estos frutos se encuentran las proantocianidinas, las cuales ayudan en los procesos antiinflamatorios, especialmente en los relacionados con la musculatura.

Previene la diabetes. Entre sus componentes hay que mencionar el pterostilbeno, un agente clave para regular los niveles de azúcar en la sangre. Así pues, los arándanos facilitan el uso de la insulina que se produce en el páncreas y eso se traduce en que se metabolizan mejor los carbohidratos, nivelando el azúcar en la sangre.

Ayudan a reducir los niveles de colesterol. Aunque no contenga ningún tipo de colesterol, son recomendables para mejorar la síntesis del HDL (o colesterol bueno) en el hígado, al tiempo que evitan la acumulación del LDL (conocido como “malo”).

Protege el corazón. Propiedades del arándano como la anterior sin duda son claves para mejorar la salud cardiovascular de las personas, protegiendo así su corazón. A esto hay que añadir que sus componentes mejoran la circulación sanguínea.

Bueno para la memoria. La mejora en el flujo sanguíneo también es beneficiosa para la salud cerebral. Además, proporcionan antocianina, un nutriente que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.

Lucha contra las infecciones de orina. Comer arándanos es uno de los remedios más habituales para tratar las infecciones urinarias que resultan tan dolorosas y molestas. Esto es posible gracias a la fructosa y las proantocianidinas que contienen, ya que impiden la proliferación de la bacteria E.

Mejora la visión. Las antocianinas anteriormente citadas también resultan beneficiosas para el globo ocular, especialmente para la retina.

Reduce el riesgo de sufrir cáncer. Al incluir entre sus nutrientes el ácido gálico y el resveratrol, estos frutos son recomendables para prevenir la aparición de células cancerosas.

Ayuda en las relaciones sexuales. Entre los componentes del arándano se halla el óxido nítrico endógeno, un neurotransmisor que beneficia la erección en los hombres.

Como se puede observar, las propiedades de los arándanos son numerosas e invitan a incorporar esta fruta a la dieta. En esta misión ayudan su buen sabor y la capacidad para combinarlos con muchos otros alimentos. Eso sí, el mejor modo de consumirlos es frescos o después de descongelarse. En otras modalidades como los zumos, las gelatinas o las mermeladas, se pierden parte de sus propiedades.