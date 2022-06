NO TODO ES EJERCICIO

Te interesa Adelgazar y no volver a engordar: qué debes saber para evitar el efecto rebote

Las temperaturas suben, se acercan las vacaciones y tu cabeza ya solo piensa en sol y playa (o río, o piscina, o charco, o lo que sea). Es el momento de ponerte el bañador y… darse de bruces con la realidad: por muy duro que le hayas dado en el gimnasio, hay algún que otro michelín que no se ha terminado de ir. Entonces piensas “¿he acompañado el ejercicio con una buena alimentación?” Probablemente no, pero nunca es tarde para ponerle remedio, sobre todo porque existen los llamados alimentos quemagrasa.

¿Existen los alimentos quemagrasas?

Esta es otra pregunta muy habitual. A fin de cuentas, cualquier cosa que ingerimos suma al organismo y no resta. Por lo tanto, ¿cómo es posible que haya comida capaz de eliminar la grasa sobrante que tanto molesta?

La respuesta real es muy sencilla: no, no existen los alimentos quemagrasas. Es decir, no hay ningún alimento que por sí mismo sea capaz de eliminar la grasa del organismo. Es más, cuando escuches eso de “quemar grasa”, debes saber que esta simplemente se oxida.

Entonces, ¿por qué se les denomina así? Simplemente porque estamos hablando de alimentos que aportan muy poca energía, pero un buen número de nutrientes. Esto provoca que el cuerpo tenga un déficit calórico y use el propio tejido adiposo (las grasas acumuladas) para remediarlo. Si a eso se le une un ejercicio físico adecuado, es probable que la ropa de baño cada vez “quede mejor”.

¿Qué alimentos queman grasas?

Así pues, cuando hacemos una lista de los alimentos que queman grasas en realidad la estamos haciendo de aquellos que evitan que acumulemos energía, a la vez que aportan otras muchas cualidades. ¿Y cuáles son los más comunes? Apunta:

Verduras y hortalizas

Brócoli. Es una de esas comidas que amas u odias. En ambos casos, estos “arbolitos” provocan que el cuerpo genere sulforafano, que además de ser anticancerígeno, quema las grasas.

Es una de esas comidas que amas u odias. En ambos casos, estos “arbolitos” provocan que que además de ser anticancerígeno, quema las grasas. Tomate. Aunque realmente es considerado una fruta, lo podemos incluir en este apartado porque suele ir acompañado de otras hortalizas en ensaladas y demás. El tomate incluye una sustancia llamada licopeno, la cual favorece la creación del aminoácido carnitina, todo un campeón en la oxidación de grasas.

Carnes

Carne magra. Por supuesto, no entra en este apartado toda aquella que haya sido procesada. Debes saber que cuando comemos carne, aumenta el nivel de proteínas (siempre y cuando se eviten las partes más grasas), lo que ralentiza la digestión y a la vez nos hace pensar que estamos saciados. En cuanto a las carnes que mejor van para la misión que llevamos a cabo, hay que apuntar la pechuga de pollo, el pavo, el conejo, así como el lomo o el solomillo de cerdo y de vacuno.

Legumbres

Lentejas. Cuando pensamos en qué alimentos queman grasas y hablamos de legumbres, es posible mencionar a los garbanzos o a los guisantes, pero las que terminan siendo protagonistas son las lentejas. Estas tienen una alta concentración de proteínas, de manera que ocurre como con la carne magra: son de lenta digestión. Además, le añaden un alto contenido en fibra y almidón que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Eso sí, nada de lentejas con chorizo, mejor acompañarlas de verduras o tomates.

Cereales

Avena. Ahora que cada vez se consume más leche de avena, es más sencillo incluir este cereal en la dieta. En su caso, reduce el LDL (es decir, el colesterol “malo”) y obliga al cuerpo a consumir más energía para digerirla, especialmente cuando se come en copos o en salvado.

Ahora que cada vez se consume más leche de avena, es más sencillo incluir este cereal en la dieta. En su caso, reduce el LDL (es decir, el colesterol “malo”) y obliga al cuerpo a consumir más energía para digerirla, especialmente cuando se come en copos o en salvado. Arroz integral. Algo parecido ocurre con el arroz integral, ya que provoca sensación de saciedad y además aporta pocos hidratos simples.

Especias, infusiones, etc.

Canela. Aunque muchos hablen de ella como un alimento afrodisiaco, no están en esta lista para favorecer el sexo. Es un alimento quemagrasas muy top porque incluye cinamaldehído , una sustancia que ayuda a eliminar esa maldita grasa que se acumula en el abdomen (y que cuesta tanto que desaparezca).

Aunque muchos hablen de ella como un alimento afrodisiaco, no están en esta lista para favorecer el sexo. Es un alimento quemagrasas muy top porque , una sustancia que ayuda a eliminar esa maldita grasa que se acumula en el abdomen (y que cuesta tanto que desaparezca). Té. Ni que decir tiene que ha de ser té real, no cualquier preparado que poco tenga que ver con esta bebida que se toma en infusión. Dicho esto, la teína estimula el organismo y ayuda a que este gaste las grasas como combustible. Además, el té es diurético, lo que provoca habituales y saludables visitas al baño y, por lo tanto, la eliminación de líquidos.

Ni que decir tiene que ha de ser té real, no cualquier preparado que poco tenga que ver con esta bebida que se toma en infusión. Dicho esto, la teína estimula el organismo y ayuda a que este gaste las grasas como combustible. Además, el té es diurético, lo que provoca habituales y saludables visitas al baño y, por lo tanto, la eliminación de líquidos. Aceite de oliva. Habrás escuchado cientos de veces que el aceite de oliva virgen extra es el gran tesoro de la dieta mediterránea. Pues a eso hay que añadir que además ayuda a que no se acumule grasa en el organismo. Para ello aporta ácidos grasos monoinsaturados, los cuales son buenos para el HDL (o colesterol “bueno”). Por supuesto, no hay que pasarse con la cantidad de aceite que se consume.

Estos son algunos de los alimentos quemagrasas que más se suelen consumir. Obviamente, puedes incluirlos en la dieta que prepares, ya que no consiste en comer copos de avena a palo seco. También puedes consultar nuestro post sobre cuatro alimentos que debes evitar después de las cuatro de la tarde si quieres adelgazar.

En cualquier caso, sobre cualquier tema de alimentación o salud que quieras saber un poco más, solo tienes que pasarte por nuestra sección Estilo de Vida.