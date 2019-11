Ser ecologista y comprar menos cosas te hace más feliz, según la ciencia

La sostenibilidad ecológica cada vez tiene más importancia para nosotros, y esto ha hecho que cambiemos nuestros hábitos de consumo. Ahora llevamos bolsas de tela al supermercado para no gastar las de plástico, nos interesamos por saber con qué materiales están fabricados los productos que compramos, como el algodón orgánico, y nuestra despensa se ha llenado de alimentos 'bio'. Sin embargo, ¿es esto lo que hace realmente felices a las personas con conciencia ecológica?

Un nuevo estudio de Young Consumers sugiere que comprar productos ecológicos puede no ser la solución para conseguir la felicidad personal, sino que se trata de intentar reducir al mínimo los impulsos consumistas y materialistas. Si no te hace falta, no lo compres, por muy bio, orgánico o reutilizable que sea.

Para comprender cómo nuestras elecciones de consumo afectan nuestro bienestar, Sabrina Helm de la Universidad de Arizona y su equipo analizaron los "valores materialistas culturalmente arraigados" que influyen en la población. Los investigadores estaban interesados ​​en dos tipos específicos de comportamiento. Por un lado la "compra ecológica", que se refiere a la compra de productos que limitan el impacto en el medio ambiente, y la reducción del consumo, que implica reparar o reutilizar cosas en lugar de comprar reemplazos. Los resultados concluyeron que cuanto más materialista es una persona, menos probabilidades tiene de participar en un consumo reducido.

"Hay evidencia de que hay materialistas verdes", explica Helm. "Si compra productos ecológicos, aviva sus valores materialistas. Estás adquiriendo cosas nuevas, y eso se ajusta al patrón de consumo principal en nuestra cultura de consumo", asegura.

"La reducción del consumo tiene efectos sobre el aumento del bienestar y la disminución de la angustia psicológica, pero no vemos eso con el consumo ecológico", termina.

👉 COMPROMISO EUROPA FM

Desde Europa FM reforzamos cada año nuestro compromiso con el medio ambiente, organizando campañas de concienciación dentro del marco #RespiraEuropaFM. Así, hemos vivido el Otoño Ecológico, para animar a nuestros oyentes a dejar de lado el coche para optar por medios de transporte más ecológicos y saludables; la #PrimaveraSinPlásticos, cuyo objetivo radicaba en modificar los hábitos diarios para adoptar otros más sostenibles para el medio ambiente; o la #AlertaEco, para denunciar los 'puntos negros medioambientales' que contaminan y estropean nuestro entorno.